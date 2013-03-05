رفع مشکلات زمین های کشاورزی مردم در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر عبادی صبح سه شنبه در مراسم روز درختکاری در صدا و سیمای استان، با اشاره به اینکه در رسیدگی به پرونده ها نباید سخت گیری باشد، اظهارداشت: رسیدگی به مشکلات کشاورزان در مناطق دور افتاده باید در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت و جایگاه درختکاری در دین اسلام، تصریح کرد: احسان به دیگران تنها مادی وتسهیلات نیست، بلکه باید در حفظ و حراست از سرمایه های طبیعی برای نسل آینده در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه حفظ درختکاری در نگهداشتن منابع طبیعی بسیار اهمیت دارد، افزود: این در حالی است که در عرصه منابع طبیعی نباید دچار افراط و تفریط شد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه کشاورزی از مشاغل پررونق در استان، بیان کرد: مشکلات کشت و زرع کشاورزان و رسیدگی به سند نداشدن مردم مورد اهتمام مسئولان قرار گیرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی در جامعه باید به یک فرهنگ تبدیل شود، یادآور شد: حفظ منابع طبیعی و اجرای برنامه های کاربردی در این عرصه ها باید بیش از پیش توجه شود.