همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی صبح سه شنبه با حضور رئیس پژوهشگاه جامعه المصطفی العالمیه، رئیس دانشگاه لرستان، مسئولان و مدیران استان در محل دانشگاه لرستان برگزار شد.

دبیر علمی همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی با اشاره به تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه این همایش اظهار داشت: در مجموع بیش از 50 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

حجت الاسلام محمدرضا خدایی بیان داشت: از این تعداد هشت مقاله به صورت سخنرانی در همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی ارائه می شود.

وی تصریح کرد: همچنین چکیده مقالات ارسال شده به همایش نیز در قالب یک کتابچه چاپ و توزیع شده است.

دبیر علمی همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی یادآور شد: این همایش با رویکرد تولید حداکثری، مصرف حداقلی و عمل به اقتصاد مقاومتی برگزار شد.