اجرای 20 برنامه مفرح نوروزی در منطقه ارس

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با برگزاری پنج جنگ شادی همراه با اجرای موسیقی زنده توسط خوانندگان نامدار کشور در پارک کوهستان جلفا به استقبال گرم از ارس گردان می رویم.

وی در امتداد معرفی کامل این برنامه ها به برگزاری مسابقات پینت بال، برپایی چادر عشایر قشقایی، برگزاری موزه فسیل و موزه زنده سفال و سرامیک اشاره کرد.

نجفی افزود: برگزاری مسابقه سفره هفت سین در 28 اسفند ماه سال جاری، به پرواز درآمدن پرچم ایران توسط پاراگلایدر سواران بر فراز آسمان ارس در 12 فرورودین سال 1392 و رژه اسکیت سواران، شور و حالی مضاعف به ارس گردان نوروزی تقدیم می کند.

به گفته وی، مسابقه های موتور سواری، اتومبیل رانی، قویترین کودکان ارس و تکم گردانی از دیگر برنامه های مدون این سازمان برای ایجاد خاطرات به یادماندنی در اذهان ارس گردان در نخستین روزهای سال آتی هستند.

نجفی پرواز هواپیماهای سبک و گشت هوایی بر فراز ارس و برگزاری نمایشگاه های مختلف از جمله چادرهای عشایری، صنایع دستی و عرضه غذاهای خانگی را از دیگر برنامه های مفرح این سازمان در ایام تعطیلات نوروزی برای گردشگران عنوان کرد.

وی همچنین افزود: با روند روبه رشد توسعه زیرساخت ها در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری های چشم گیری در عرصه های گردشگری در سرزمین زیبایی ها در حال انجام بوده که از این بین می توان به صدور مجوز و آغاز به کار سه هتل سه ستاره، شش رستوران مدرن، دو رستوران سنتي، دو تالار پذيرايي، شش مجتمع ويلايي، شش مجتمع تفريحي، پنج مجتمع تجاري و چندین مجتمع رفاهي، دولتي، تعميرگاهي و گردشگري اشاره کرد.

نجفی راه اندازي كميته طبيعت گردي، احداث جاده های خاكي به مناطق گردشگري " كيامكي" و " گوي دره" ، برگزاري كارگاه هاي آموزش صنعت گردشگري براي روستائيان، نصب تابلوهاي راهنماي روستاهاي هدف گردشگري، شناسايي و معرفي جوانان جهت راه اندازي تعاوني هاي گردشگري روستايي، راه اندازي وب سايت سفر به ارس و برگزاري نشست "روستا گردي محور توسعه" از دیگر فعالیت های منطقه آزاد ارس برای توسعه صنعت گردشگری در این منطقه عنوان کرد.

