بسته فرهنگی در اختیار راهیان نور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عقیلی پیش از ظهر سه شنبه در آخرین کارگروه فرهنگی هنری استان خوزستان در سال 91 اظهار کرد: ر راستای هماهنگ سازی فعالیتهایی که برای استقبال از اردوهای راهیان نور و میهمانان نوروزی در حال تدارک دیدن است، بیشتر دستگاه ها و نهادها مسئول درگیر این مسئله هستند.



وی افزود: عملی کردن بعضی از فعالیت های فرهنگی برای راهیان نور و مسافران نوروزی هنگام حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس، هزینه زیادی را می طلبد در حالی که بازده و خروجی اثر بخشی را ندارند، به همین منظور سعی شده که امسال از تمام ظرفیتهای موجود در راستای عملی کردن برنامه پربازده و کاربردی استفاده شود.



عقیلی عنوان کرد: یکی از فعالیتهایی که در این زمینه انجام گرفته، ارائه یک بسته فرهنگی است که این محصول در اختیار راهنمایان میهمانان نوروزی و اعضای کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.



مدیرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان تصریح کرد: این بسته فرهنگی شامل اطلاعاتی است که دانستن آنها برای مسافران مهم و ارزشمند است که از جمله این موارد می توان به آدرس پست امداد ها، مراکز زیارتی در کل استان استان و همچنین شامل نکاتی مفید اشاره کرد.



عقیلی با اشاره به اینکه این بسته های فرهنگی در تیراژ هشت تا 10 هزار تهیه شده است، عنوان کرد: یک بسته فرهنگی دیگری نیز در دستور کار داشتیم که شامل اطلسهای جغرافیایی بود که به علت هزینه زیادی که برای تهیه این محصول وجود دارد، این بسته ،در اختیار کاروان های خاص راهیان نور قرار می گیرد.

