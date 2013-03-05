حفاظت از منابع طبیعی موجب توسعه پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی صبح سه شنبه در مراسم روز درختکاری در مرکز صدا و سیمای استان، اظهارداشت: چالش امروز فراروی بشریت کمبود آب شیرین و افزایش بیابان زایی است.

وی با توجه به پایین بودن سرانه جنگل در کشور بر حفظ و حراست بیشتر بر منابع طبیعی تاکید کرد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیابان های ایران بیش از بیابانهای کشور است، افزود: هم اکنون در دنیا 0.2 هکتار برای هر نفر و در ایران 0.5 هکتاربرای هر نفر بیابان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه حفظ منابع آب و خاک با اقدامات منابع طبیعی انجام می شود، بیان کرد: منابع طبیعی بر حفظ سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی در جامعه بسیار زیادی داشته و باید بیش از پیش حفظ و حراست شود.

هادربادی با اشاره به اینکه شاخص های توسعه کشورها امروز حفظ رشد اقتصادی نبوده بلکه توسعه انسانی است،افزود: از مولفه های توسعه انسانی آموزش، ارتقاء سلامت و امید به زندگی است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه داشتن زمین های کشاورزی و نداشتن اسناد از دغدغه های روستائیان است، یادآور شد: برای رسیدگی به امورات روستائیان باید نسبت به صحت گفته کشاورزان کارشناسی لازم انجام شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه درختکاری اثرات زیست محیطی فراوانی در جامعه دارد، افزود: کنترل آلودگی و کیفیت هوا، کاهش آلودگی صوتی، کمک به زندگی پرندگان و حیوانات و ترسیب کربن از جمله این اثرات است.

محمد ثقفی با اشاره به اینکه فواید اجتماعی و فرهنگی درخت و درختکاری بسیار بیشتر از فواید اقتصادی آن است، بیان کرد: درخت موجب ایجاد آرامش و تعالی روح، بهبود و تسهیل کننده بیماری می شود.

وی بر سرمایه گذاری در راستای ترویج فرهنگ درختکاری در بین کودکان و نوجوانان تاکید کرد.