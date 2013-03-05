به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدپور صبح سه‌شنبه در نشست شورای اداری بردخون بر لزوم بهره‌مندی بردخون از عوارض آلایندگی شهرستان دیر تاکید کرد و اظهار داشت: اعتبارات بسیار زیادی از این محل به شهرستان دیر اختصاص می‌یابد ولی منطقه بردخون از این مزایا بی‌بهره است.

وی با اشاره به نزدیک شده به ایام نوروز و آغاز سال نو، اضافه کرد: همه ادارات موظفند در حد توان برای خدمت رسانی به هموطنان تلاش کنند و امکانات و فضاهای خود را برای تأمین رفاه و اسکان مسافران اختصاص دهند.

بخشدار بردخون با تاکید بر لزوم توجه جدی به کنترل قیمت ها در بازار، تصریح کرد: تعزیرات و اداره صنعت و معدن شهرستان نیز برقیمت اجناس و کالاها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی به حضور گسترده و پرشور مردم ایران در راهپیمائی 22 بهمن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: حضور گسترده مردم خواب دشمنان را بار دیگر آشفته کرد و بر خشم و هراس استکبار افزود و نشان داد که نظام اسلامی هیچگاه حرکت رو به رشد و تعالی بخش خود را متوقف نمی‌کند.

محمدپور با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم در سال آینده، و لزوم مشارکت گسترده در این انتخابات‌ها، اضافه کرد: مردم حماسه ساز و سرفراز ایران اسلامی با لبیک گویی به ندای رهبر فرزانه انقلاب چشم طمع دشمنان را کور کنند و نور امید و پیشرفت را در بدنه انقلاب بتابند.

آمادگی کامل آموزش و پرورش برای میزبانی از مسافران نوروزی

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون نیز گفت: ستاد اسکان مسافران نوروزی در اداره تشکیل شده و فعلا دو مدرسه با 10 کلاس و امکانات لازم برای اقامت مهمانان اختصاص یافته که نیازمند همراهی ادارات هستیم تا با تبلیغات و معرفی جاذبه‌های گردشگری موجب جذب گردشگران به این منطقه شویم.

حسین مصلحی‌پور افزود: در زمینه برگزاری انتخابات سال آینده هرگونه همکاری را با ستاد انتخابات خواهیم داشت زیرا وظیفه ما است تا زمینه را برای حضور حداکثری فراهم کنیم.

فرمانده حوزه مقاومت کربلا نیز گفت: یادواره شهدا در شهر و روستاها برگزار شده تا مردم با فرهنگ ایثار و شهادت انس بگیرند و با بهره گیری از پیام و یاد شهدا به سوی خدایی شدن گام بردارند.

یوسف درویشی افزود: به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس پیشنهاد شده تا پیکر دو شهید گمنام را برای خاکسپاری به شهر بردخون منتقل کنند که موافقت‌هایی حاصل شده و انتظار داریم مردم و مسئولان از این پیشنهاد حمایت کنند تا بار دیگر بوی عطر شهادت در این دیار استشمام شود.

توزیع نهال در هفته درختکاری/ انتقاد از رکود ساخت ساختمان کتابخانه

امیدرضا خسروی مسئول جهادکشاورزی بردخون هم از توزیع نهال در هفته درختکاری خبر داد، همچنین حسین شهنیایی مسئول کتابخانه عمومی بردخون از رکود ساخت ساختمان کتابخانه انتقاد کرد و ابراهیم بحرانی نماینده مرکز بهداشتی درمانی بر کشیک بهداشتی درایام نوروز و تشدید بازدید از مراکز توزیع موادغذایی و سلامت تأکید کرد.

نجف جمشیدی مسئول منطقه حفاظت شده مند نیز گفت: برای ایام نوروز اقداماتی نظیر تهیه بروشور و گاهنامه و چاپ بنر برای معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه، حضور راهنما در جزایر و جنگل‌های حرا و راهنمایی مسافران و توزیع کیسه زباله بین مسافران انجام خواهد شد.

مسئول امور صنفی بردخون خواستار نظارت بیشتر اصناف برای جلوگیری از گرانفروشی شد و اظهار داشت: گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا هستند که مصرف کنندگان باید آن را بدانند.

صادق نظری افزود: 124 سامانه اطلاع رسانی دریافت شکایات است اما کمترین گزارش از این منطقه ارسال می‌شود که تلاش می‌کنیم با ایجاد کشیک‌های نوروزی و نظارت بیشتر بر صنوف از گرانفروشی جلوگیری شود.

انتقاد از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان دیر

حمید درویشی عضو شورای اسلامی روستای بردخون کهنه با انتقاد از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان دیر گفت: طرح‌هایی که توسط بنیاد مسکن اجرا می‌شود وضعیت و کیفیت مطلوبی ندارد و به سرعت تخریب می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات روستا افزود: عدم دریافت شبکه‌های صدا و سیما، نداشتن جاده بین مزارع، تراکم قایق‌های تفریحی مربوط به مناطق دیگر در ساحل دریا، عدم تکمیل شبکه آبرسانی روستا و لزوم دریافت عوارض از قایق‌های صیادی برای عمران روستا از مشکلات و خواسته‌های مردم است.

مجید حیدری دهیار روستای مغدان نیز ضمن درخواست افزایش اعتبارات طرح هادی گفت: پشه مینوز مشکلات زیادی را برای کشاورزان منطقه ایجاد کرده است به نحوی که بسیاری از کشاورزان متحمل خسارت جبران ناپذیر شده‌اند.

وی خواستار طرح توسعه آب روستا که حدود 30 سال قدمت دارد، شد و گفت: ساختمان دهیاری روستا با همکاری تعاونی دهیاران احداث می‌شود.

لزوم توجه به زیرساخت‌های کشاورزی و صیادی در روستاها

علی عباسی‌نیا دهیار روستای وحدت آباد نیز گفت: محوطه‌سازی مدرسه، روشنایی معابر، ایجاد جاده آنتنی روستا، اجرای طرح هادی، افزایش بودجه دهیاری، توجه به مناظر دیدنی اطراف روستا از خواسته‌های مردم این روستا است.

اکبر درویشی دهیار جدید روستای بردخون کهنه که در این جلسه معارفه شد نیز گفت: مردم این روستا همواره در خدمت انقلاب و نظام بوده‌اند پس مسئولان برای رفع مشکلات آنان قدم بردارند و خواسته‌های به‌حق مردم را عملی کنند.

وی همجواری روستا را با دریا موهبت دانست و گفت: اگر زیرساخت‌های لازم برای گسترش کشاورزی و صیادی و مشاغل دیگر در روستا فراهم شود مردم با جان و دل در زادگاه خود می‌مانند و برای آبادانی آن تلاش می‌کنند.

غلامرضا شهنیایی دهیار روستای شهنیاء نیز ضمن تقدیر از همه مسئولان گفت: جاده‌های آنتنی نیاز به ترمیم دارد و آب و برق روستا نیازمند توسعه است و خانه بهداشت چشم انتظار اختصاص اعتبار است.

در این نشست مسئولان آب و فاضلاب شهری، منطقه حفاظت شده مند، مشاور امور بانوان بخشداری و دهیار روستای بردخون کهنه معرفی و از مسئولان سابق تقدیر شد.