سايت هاي اجتماعي بر تغییر سبک زندگی کاربران تاثیر گذار است

نوید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر اينكه فناوری خدمت جامعه اسلامی آرمان فعالان عرصه فناوری اطلاعات استاظهاركرد: باید یا نباید، فناوری‌ها تأثیرات شگرفی در زندگی انسان بر جای گذاشته‌اند و به موازات پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌گیرد در هر دوره و هر زمانی تأثیرات خاص خود را بر زندگی اجتماعی و فردی اعضای جامعه برجای می‌گذارند.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: بهره گیری صحیح از تکنولوژی و به ‌کار‌گیری آن در همه ابعاد هم می‌تواند در جهت بهبود زندگی افراد مؤثر باشد و هم می‌تواند در حالات منفی در زندگی و فردی و اجتماعی نقش مضر و بسیار ویرانگری ایفا کند.

دنیای مجازی برخلاف باور عموم محلی برای پیگیری اخبار نيست

محقق و پژوهشگر عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان كرد: با ورود انسان به عصر جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات که با به ‌کار‌گیری شبکه جهانی اینترنت رقم خورد، بزرگراه های دنیای مجازی پیش پای انسان گشوده شد و ما را قادر ساخت در جریان اطلاعاتی که بیش از پیش غیرقابل تصور بود قرار گیریم.

عضو مجمع جهانی ISOC افزود: برخلاف باور عمومی دنیای مجازی صرفا محلی برای پیگیری اخبار و تبادل اطلاعات و ارسال پست الکترونیک نیست بلکه کاربران از طریق این بستر ارتباطی و شبکه های اجتماعی قادر شده اند با دیگر انسانهایی که بیش از آن امکان و ارتباط ارتباط با آنها را نداشتند ارتباط بر قرار کنند .

كمالي بيان كرد: ایجاد ارتباط صحیح با دیگر انسانها در راستای بیشتر آموختن و اشتراک دانش و فرهنگها امری مترقی و صحیح است که این ویژگی از نقاط قوت عصر فناوری اطلاعات است که منجر به افزایش تعاملات انسانی در سراسر جهان گشته است.

آنلاين شدن گفتگوهاي خانوادگي

وي افزود: با این حال برقراری و تعامل اجتماعی از طریق سایت‌های اجتماعی سبب تغییر سبک زندگی روزمره کاربران شده و موجب می شود ارتباطات آنان بیشتر از طریق مجاری مجازی صورت می‌گیرد و مشاهده ميك نيم كه در حال حاضر از میزان ملاقاتهای حضوری کاسته شده و دید و بازدیدهای خانوادگی نیز در سطح یک گفتگوی آنلاین تفسیر مي شود.

وي يادآور شد: البته نقش انسان در استفاده از پدیده‌ها و فناوری‌های نو ظهور را نباید نادیده گرفت، متاسفانه کاربران در دنیای فناوری ها غرق می‌شوند و بدون داشتن یک راهبرد و فرهنگ مشخص تنها به استفاده از فناوری های جدید می اندیشند.

لزوم فرهنگ سازي صحيح براي استفاده از فناوري هاي نوين

كمالي عنوان كرد: البته برای این موضوع و استفاده کنترل شده و زمانبندی شده از تکنولوژی‌های روز و برقراری تعادل میان دنیای واقعی و مجازی و جلوگیری از سوء‌استفاده‌هایی که در این عرصه می‌شود نمی‌توان راهکار خاصی ارائه کرد.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران تصريح كرد: مهمترین راهکارهای برای حفظ جامعه خود از قرار گرفتن در معرض تهدیدات فناوری های نوین، فرهنگ سازی صحیح و روز آمد باشد.

كمالي ادامه داد: این تنها والدین هستند که با نظارت و کنترل خود بر کودکان می توانند نوعی تعادل میان دنیای واقعی و مجازی آنها برقرار کرده و از تعامل آنها با افراد نادرست در اجتماع جلوگیری کنند.

نقش والدين در زنجيره فرهنگ سازي

كمالي گفت: نقش والدین در زنجیره فرهنگ سازی بسیار مهم است زیرا آنان وظیفه تربیت نسل بعد را عهده‌دار هستند و در واقع نوع روابط حاکم بر اجتماع در آینده تا حدود زیادی بستگی به نقش تربیتی والدین دارد.

وي ادامه داد: البته در این میان نباید از نقش نهادهای آموزشی غافل شد و نهادهای آموزشی و نظارتی نبايد نسبت به استفاده بی‌رویه از فناوری‌های روز و سوء‌استفاده‌هایی که در این میان از آن می‌شود غافل باشند.

كمالي اظهاركرد: باید این واقعیت را پذیرفت که فرهنگ سازی غیر روز آمد و تزریق اطلاعات ناکافی به جامعه و حتی ایجاد ممنوعیت نمی تواند راهکاری مناسب برای حفظ جامعه از تهدیدات روز افزون فناوری های نوین باشد.

بهره گیری صحیح از فناوری براي خدمت جامعه اسلامی

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران بيان كرد: امروز سیل ورود تلفن های هوشمند و تجهیزات دیجیتال مدرن از جمله تلوزیون های هوشمند کشور ما وجود دارد حال اگر به فرهنگ سازی صحیح و به موقع نپردازیم، مطمئنا زمانی طرح ممنوعیت Smart TV ها را نیز در دستور کار قرار مي دهیم.

وي افزود: خوشبختانه در حوزه فرهنگ سازی دولت گامهای عمیق و صحیحی را برداشته است که امیدواریم با همراهی مردم و نخبگان جامعه این گامها بیش از پیش اثر گذار شوند و زمینه بهره گیری صحیح از فناوری در خدمت اسلام و جامعه اسلامی را مهیا سازند.

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گفتگو: زهرا طوسي