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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

در چهارمحال و بختیاری/

500نفر از افراد تحت كميته امداد در مشاغل مختلف دولتي راه پيدا كردند

500نفر از افراد تحت كميته امداد در مشاغل مختلف دولتي راه پيدا كردند

شهركرد- خبرگزاري مهر: مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) چهار محال و بختياري گفت: 500 نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد چهار محال و بختياري در مشاغل مختلف دولتي راه پيدا كرده اند.

علي رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش فني و حرفه اي، فراهم كردن فضاي كسب و كار، برطرف كردن نيازهاي حقوقي خانواده هاي تحت پوشش از اولويت اول كميته امداد امام خميني (ره) است.

وي تصريح كرد: با فعاليت در زمينه اشتغال نوع نگاه مستمري بگير كاهش يافته است.
 
رستگار ادامه داد: با همكاري بانك هاي عامل چهار هزارو 300 فرصت شغلي ايجاد شده است كه افراد تحت پوشش بتوانند تسهيلات بگيرند و شغلي را براي خود راه اندازي كنند.
 
مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) چهار محال و بختياري با اشاره به اينكه شغل هاي كارانگيزي بيشتر براي سرپرست خانواده ها تعريف شده است بيان داشت:‌ افراد سرپرست خانوار مي توانند دو تا پنج ميليون تومان تسهيلات خود اشتغالي بگيرند.
 
رستگار اذعان داشت: كميته امداد اين استان تا كنون 14 ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد اشتغال پرداخت كرده است.
 
مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) چهار محال و بختياري گفت: 500 نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد چهار محال و بختياري در مشاغل مختلف دولتي راه پيدا كرده اند.
کد مطلب 2012190

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