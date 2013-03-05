500نفر از افراد تحت كميته امداد در مشاغل مختلف دولتي راه پيدا كردند

علي رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش فني و حرفه اي، فراهم كردن فضاي كسب و كار، برطرف كردن نيازهاي حقوقي خانواده هاي تحت پوشش از اولويت اول كميته امداد امام خميني (ره) است.

وي تصريح كرد: با فعاليت در زمينه اشتغال نوع نگاه مستمري بگير كاهش يافته است.

رستگار ادامه داد: با همكاري بانك هاي عامل چهار هزارو 300 فرصت شغلي ايجاد شده است كه افراد تحت پوشش بتوانند تسهيلات بگيرند و شغلي را براي خود راه اندازي كنند.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) چهار محال و بختياري با اشاره به اينكه شغل هاي كارانگيزي بيشتر براي سرپرست خانواده ها تعريف شده است بيان داشت:‌ افراد سرپرست خانوار مي توانند دو تا پنج ميليون تومان تسهيلات خود اشتغالي بگيرند.

رستگار اذعان داشت: كميته امداد اين استان تا كنون 14 ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد اشتغال پرداخت كرده است.