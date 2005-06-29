  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۹

وزارت علوم در بوته نقد صاحبنظران؛ ارائه راهكار به دولت آينده (9)

دكتر ابراهيم عباسپور: دانشگاه ها به دبيرستان هاي بزرگي تبديل شده اند كه پژوهش اولويت آخر آنهاست // دولت آينده نبايد با پژوهش هاي دانشگاهي، كليشه اي برخورد كند

دكتر ابراهيم عباسپور: دانشگاه ها به دبيرستان هاي بزرگي تبديل شده اند كه پژوهش اولويت آخر آنهاست // دولت آينده نبايد با پژوهش هاي دانشگاهي، كليشه اي برخورد كند

عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه گفت: وزارت علوم، تحققات و فناوري به امر پژوهش در دانشگاه ها به صورتي شعاري و كليشه اي برخورد مي كند همين امر سبب شده دانشگاه هاي كشور به دبيرستان هاي بزرگي مبدل شوند كه به آموزش هاي صرف تاكيد مي كنند.

دكتر ابراهيم عباسپور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: عمده ترين مشكل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعلي توجه نكردن به امر پژوهش در دانشگاه ها است. اين موضوع باعث شده دانشگاه ها در صورت كمبود بودجه در قسمت هاي مختلف، از بودجه تخصيص يافته به امر پژوهش استفاده كنند.

عباسپور خاطرنشان كرد: در هيچ دانشگاهي در دنيا اساتيد به صورت حق التدريس كار نمي كنند. اين موضوع در دانشگاه هاي كشور باعث شده اساتيد به تجاري تبديل شوند كه فقط به فكر درآمدزايي هستند. نتيجه اين فرايند كاهش كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها است.

اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه اروميه افزود: در برنامه ريزي هاي آموزشي دانشگاه ها بايد به سرفصل هاي قديمي دروس در رشته هاي مختلف اشاره كرد. اگر چه بسياري از اين سرفصل ها تغيير كرده اند اما محتوي آموزشي دروس در دانشگاه ها هنوز قديمي و تكراري است. دانشگاه هاي كشور هنوز همگام با پيشرفت علم در جهان حركت نمي كند. وزارت علوم آينده بايد با بازنگري در دروس رشته هاي مختلف دانشگاهي، بستر لازم براي هماهنگي دانش داخلي با يافته هاي روز دنيا را فراهم سازد.

وي يادآور شد: وزارت علوم آينده بايد با توجه به امكانات دانشگاه ها و نيازهاي روز جامعه رشته هاي جديد دانشگاهي تعريف و ايجاد كند. در حال حاضر ايجاد رشته هاي مورد نياز و جديد با روندي كند انجام مي گيرد.

دكتر عباسپور تصريح كرد: از وزارت علوم دولت آينده انتظار مي رود كه به مسئله پژوهش در دانشگاه ها به طور كامل نظارت كند و دانشگاه ها را به دانشگاهي واقعي تبديل كند.

کد مطلب 201220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها