دكتر ابراهيم عباسپور: دانشگاه ها به دبيرستان هاي بزرگي تبديل شده اند كه پژوهش اولويت آخر آنهاست // دولت آينده نبايد با پژوهش هاي دانشگاهي، كليشه اي برخورد كند

دكتر ابراهيم عباسپور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: عمده ترين مشكل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعلي توجه نكردن به امر پژوهش در دانشگاه ها است. اين موضوع باعث شده دانشگاه ها در صورت كمبود بودجه در قسمت هاي مختلف، از بودجه تخصيص يافته به امر پژوهش استفاده كنند.

عباسپور خاطرنشان كرد: در هيچ دانشگاهي در دنيا اساتيد به صورت حق التدريس كار نمي كنند. اين موضوع در دانشگاه هاي كشور باعث شده اساتيد به تجاري تبديل شوند كه فقط به فكر درآمدزايي هستند. نتيجه اين فرايند كاهش كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها است.

اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه اروميه افزود: در برنامه ريزي هاي آموزشي دانشگاه ها بايد به سرفصل هاي قديمي دروس در رشته هاي مختلف اشاره كرد. اگر چه بسياري از اين سرفصل ها تغيير كرده اند اما محتوي آموزشي دروس در دانشگاه ها هنوز قديمي و تكراري است. دانشگاه هاي كشور هنوز همگام با پيشرفت علم در جهان حركت نمي كند. وزارت علوم آينده بايد با بازنگري در دروس رشته هاي مختلف دانشگاهي، بستر لازم براي هماهنگي دانش داخلي با يافته هاي روز دنيا را فراهم سازد.

وي يادآور شد: وزارت علوم آينده بايد با توجه به امكانات دانشگاه ها و نيازهاي روز جامعه رشته هاي جديد دانشگاهي تعريف و ايجاد كند. در حال حاضر ايجاد رشته هاي مورد نياز و جديد با روندي كند انجام مي گيرد.

دكتر عباسپور تصريح كرد: از وزارت علوم دولت آينده انتظار مي رود كه به مسئله پژوهش در دانشگاه ها به طور كامل نظارت كند و دانشگاه ها را به دانشگاهي واقعي تبديل كند.