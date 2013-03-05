بدهی 540 میلیون ریالی مخابرات آبادان به آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، سید محمد مولوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش آبادان گفت: در 15 مدرسه سطح شهر دکل مخابراتی وجود دارد که امسال هیچ مبلغی را اداره مخابرات بابت آنها پرداخت نکرده است و از مسئولان مخابرت می خواهیم که در این خصوص با ما همکاری بهتری و توجه بیشتری داشته باشند.



مولوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امسال شورای آموزش و پرورش 104 مصوبه داشته است که 97 مصوبه آن اجرایی و یا در حال انجام است و هفت مصوبه نیز هنوز اجرای نشده است.



وی درصد مصوبات اجرا شده در سال جاری را 93 خواند و اظهار کرد: سال گذشته 01 درصد از مصوبات اجرایی شد.



مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشاره به ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عودت فضاهای آموزشی به آموزش و پرورش تصریح کرد: در زمان حاضر دو فضای آموزشی این اداره در اختیار گردان مقداد سپاه و شورای حل اختلاف قرار دارد که تاکنون بازگشت داده نشده اند.



وی خواستار پیگیری فرماندار ویژه آبادان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان در این خصوص شد.



مولوی با اشاره به مصوبه این شورا در خصوص بحث هوشمند سازی مدارس با مشارکت منطقه آزاد اروند یادآور شد: متاسفانه این سازمان هیچگونه همکاری در این خصوص با ما نداشته است.



وی با اشاره به موضوع جلوگیری از فعالیت دکه های فروش مواد غذایی ثابت وسیار در اطراف مدارس گفت: از 40 مدرسه درگیراین مشکل تنها شش مدرسه از این وضعیت خلاصی یافته اند.



مولوی در بحث مدارس هیئت امنایی در سطح شهر آبادان افزود: شش مدرسه در آبادان به صورت هیئت امنایی اداره می شود.



وی اظهار کرد: درصددیم تا برای سال تحصیلی 93-92 مدارس فنی و حرفه ای را به سمت هیئت امنایی هدایت کنیم، اما اشکال انجام این کار نبود آمادگی کامل مدارس برای تبدیل به هیئت امنایی است زیرا بیشتر دانش آموزان این مدارس از اهالی حاشیه نشین و قشر کم درآمد و محروم شهر هستند.



مدیر آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه جذب و جلب مشارکتها ی مردمی یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش است گفت: رویکرد ما در مبحث تبدیل مدارس دولتی به هیئت امنایی به مدارس فنی و حرفه ای و کار دانش است.



وی افزود: باید شیوه اجرای این طرح به نحوی باشد که نگرانی خانواده ها را به همراه نداشته باشد.



مولوی در ادامه از اطلاع رسانی به خانواده ها در خصوص انجام برخی تغییر و تحولات در مدارس و نظام آموزشی عنوان کرد: از سال آینده در 15 مدرسه نظام 3+3 به اجرا در می آید.



به گفته وی، امتحانات نوبت دوم دانش آموزان امسال طبق جدول زمانبندی شده 9 روز، زودتر از سال قبل به انجام می رسد.

