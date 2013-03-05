به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه 15 اسفند نشست خبری نمایشگاه شصتمین سالگرد تاسیس هنرستان‌های هنرهای تجسمی پسران و دختران در موزه هنرهای معاصر تهران با حضور احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، عبدالرضا علی‌پناه معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان تهران و احمد رویایی رئیس هنرهستان هنرهای زیبای پسران برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقایی گفت: بسیار خوشحالیم که آخرین نماشگاه امسال را به یکی از بهترین و بزرگترین نمایشگاه‌های هنری اختصاص داده‌ایم.

وی به سابقه بیش از 100 ساله آموزش آکادمیک در ایران در حوزه هنرهای تجسمی اشاره کرد و گفت: در ایران بیش از 100 سال است که هنرهای تجسمی به صورت آکادمیک در مدارسی چون همین هنرستان‌های هنرهای زیبا، مدرسه کمال‌الملک و مدرسه‌های هنری آموزش داده می‌شد.

وی ادامه داد: این مراکز آموزشی نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی هنرهای معاصر ایران با پرورش هنرمندان بسیاری داشته‌اند و اکثر قریب به اتفاق هنرمندان مطرح و بزرگ کشورمان دانش‌آموخته هنرستان‌های هنری هستند. این نمایشگاه که به همت دو هنرستان هنرهای زیبای دختران و پسران برپا می‌شود آثار هنری را طی سال‌های فعالیت این هنرستان‌ها به نمایش می‌گذارد.

وی برای این نمایشگاه دو مزیت ذکر کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه دو مزیت دارد؛ یکی آنکه هنرجویان این هنرستان‌ها شاهد آثاری از هنرمندان مطرح ایرانی هستند که دانش‌آموخته این هنرستان‌ها بوده‌اند و اکنون آثارشان به قیمت‌های بالایی در داخل و خارج از کشور فروخته می‌شود و رسیدن به این سطح را غیر قابل دسترس نمی‌دانند و دوم آن که این نمایشگاه سطح توانایی‌های هنرمندان این هنرستان‌ها را به تصویر می‌کشد و برای مخاطبان نیز جالب است که شاهد بازدهی هنرستان‌های کشور در طول 60 سال فعالیت باشند.

وی در مورد آثار و افرادی که در این نمایشگاه حاضرند توضیح داد: افرادی چون احمد اسفندیاری و نیز مرحوم محمود جوادی‌پور دو تن از استادانی هستند که در این نمایشگاه اثر دارند. این نمایشگاه شامل آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، نگارگری، عکس، کاریکاتور و پوستر است.

در ادامه مراسم علی‌پناه گفت: در استان تهران پنج هنرستان هست که دو تا از آن‌ها هنرستان هنرهای زیبای دختران و پسران است و دو هنرستان دیگر نیز به موسیقی دختران و پسران اختصاص دارد و یکی از این هنرستان‌ها نیز با عنوان کمال‌الملک به آموزش بزرگسالان می‌پردازد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این هنرستان‌ها قدمت آنهاست که بخشی از تاریخ هنر معاصر کشورمان محسوب می‌شوند،‌ هنرستان موسیقی پسران با قریب به صد سال قدمت قدیمی‌ترین هنرستان است که سال آینده جشن صد سالگی آن را برگزار خواهیم کرد و دیگر هنرستان‌ها هم حدود 50 تا 70 سال قدمت دارند و هنرستان هنرهای زیبای پسران نیز در شصتمین سال تأسیس خود قرار دارد که بسیاری از هنرمندان بزرگ امروز گاه به عنوان هنرجو و گاه مدرس در این هنرستان حضور داشته‌اند.

وی بیان کرد: در این گنجینه آثاری از هنرمندان مطرح امروز از جمله مهرگان، منوچهر معتبر،‌ غلامحسین نامی، پرویز تناولی،‌ کامبیز درم‌بخش،‌فرح اصولی و ... نگهداری می‌شود که این آثار بخشی از تاریخ هنر معاصر ما را تشکیل می‌دهد و بخشی از آثار این هنرمندان به مناسبت شصتمین سال تأسیس این هنرستان به نمایش درمی‌آید که در کنار آثار امروزی این هنرمندان می‌تواند مسیر تکامل آثار آن‌ها را به مخاطبان نشان دهد.

معاون هنری اداره کل ارشاد اسلامی استان تهران در مورد رابطه معکوس بزه‌های اجتماعی با ارتقای هنر در جامعه، توضیح داد: ما معتقدیم هر جا مکان‌های فرهنگی و هنری توسعه یابد رابطه معکوسی با بزه‌های اجتماعی خواهد داشت و با توجه به این سیاست است که اقدام به توسعه اماکن فرهنگی و هنری کرده‌ایم چرا که با توجه به جمعیت این استان،‌ تعداد نگارخانه‌های آن بسیار کم است و اگر به گسترش این فضاهای فرهنگی بپردازیم تا چند سال آینده چندین نگارخانه و فضای فرهنگی و هنری خوب در استان تهران خواهیم داشت.

در ادامه این مراسم رویایی گفت: سال گذشته در آستانه شصتمین سالگرد تأسیس این هنرستان، ‌نمایشگاهی از آثار گنجینه برای اولین بار برپا کردیم که برخی از این آثار هم برای اولین بار شناسایی شد و پس از آن در قالب یک نمایشگاه بزرگ در مجموعه فرهنگی و هنری صبا به نمایش درآمد و سپس با توجه به گستردگی آثار این گنجینه به این فکر افتادیم که بخش دیگری از آثار دیده نشده این گنجینه را به همراه آثار هنرجویان دیگر در موزه هنرهای معاصر به نمایش بگذاریم و سیر هنر معاصر ایران را پیش روی مخاطبان بگذاریم که بر همین اساس شورای سیاست‌گذاری و هیئت انتخاب آثار تشکیل شد.

وی ادامه داد: قرار بود که این نمایشگاه مهرماه برگزار شود که با وجود موافقت آقای شالویی مدیر وقت موزه، به دلیل رفتن وی از مدیریت امور تجسمی ارشاد، این زمان به تعویق افتاد و به همین دلیل برخی از این آثار که مربوط به هنرجویان دهه 60 بود در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد.

رویایی خاطرنشان کرد:‌ ‌پس از آن بار دیگر با موزه و مدیریت جدید آن مذاکره کردیم که این نمایشگاه را برگزار کنیم که آقای آقایی هم موافقت کرد. تصمیم بر آن شد تا بعد از جشنواره هنرهای تجسمی فجر این نمایشگاه را برپا کند ولی این بار به جای دو هفته، دو ماه آثار روی دیوار موزه باقی بماند.

در ادامه این نشست احسان آقایی درباره تصمیم مدیریت قبلی برای بازگشت موزه هنرهای معاصر تهران به کارکرد موزه‌ای خود و پرهیز از برپایی نمایشگاه‌های موضوعی در این موزه توضیح داد: در دوران مدیریت شالویی تصمیم گرفته شد که از برگزاری نمایشگاه‌های رقابتی در این موزه پرهیز شود و موزه فعالیت موزه‌‌ای خود را داشته باشد ولی برخی از برنامه‌های شکل ملی دارد و نمی‌توانیم مقابل این نمایشگاه‌ها بایستیم.

وی با اشاره به جشنواره‌های تجسمی فجر و بصیرت که در این موزه برگزار شده است، افزود: من معتقد بودم که موزه نمایشگاهی مرتبط با جشنواره فجر اما به شکل مستقل داشته باشد ولی چون این نمایشگاه به شکل ملی برگزار می‌شد با برگزاری بخشی از آن در موزه موافقت کردیم و برگزاری برخی دیگر از برنامه‌های نمایشگاهی موزه نیز به دلیل آن که تصمیم آن خارج از حوزه مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران گرفته می‌شود،‌ ما باید این نمایشگاه‌ها را در موزه برگزار کنیم. به طور مثال جشنواره بصیرت سه سال است که از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار می‌شود و شورای برنامه‌ریزی آن نیز موزه هنرهای معاصر تهران را برای این جشنواره انتخاب کرده است.

آقایی درباره آثاری که از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در این نمایشگاه روی دیوار می‌رود گفت: بخشی از آثاری که به هنرمند آن دسترسی وجود نداشت مثل آثار سهراب سپهری از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران استفاده کردیم که در مجموع این آثار حدود 35 اثر است و دو بخش دیگر از گنجینه هنرستان‌های هنرهای زیبا و مجموعه خود هنرمندان تهیه شده است.

رویایی رئیس هنرستان هنرهای زیبای پسران هم گفت: حدود 60 اثر از گنجینه هنرستان هنرهای زیبا برای نمایش انتخاب کرده‌ بودیم که با توجه به حجم بالای آثار هنرجویان این هنرستان تعداد آثار گنجینه را به 40 اثر کاهش دادیم تا امکان نمایش آثار هنرجویان جوان بیشتری فراهم شود.

وی افزود: آثار گنجینه هنرستان پسران بیشتر مربوط به آقایان است به جز یک اثر که به فرح اصولی تعلق دارد و نمی‌دانیم چگونه وارد این گنجینه شده است اما برای نمایش در این نمایشگاه استفاده خواهیم کرد ولی آثار ارسالی از هنرجویان جوان به این نمایشگاه بیشتر به خانم‌ها تعلق دارد.