سونامی بیماری های غیرواگیر در جهان باید کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد گفت: خوشبختانه ایران پس از انقلاب موفق شده است بیماری های واگیر را تحت کنترل خود درآورد ولی همانطور که می دانید مساله اصلی امروز دنیا کنترل بیماری های غیرواگیر است که به دلیل حجم فزآینده آن در جهان به یک سونامی تشبیه شده است.

وی افزود: پیشرفت علوم و تکنولوژی بهداشتی و درمانی در ایران بعد از انقلاب چشمگیر بوده است که کنترل بیماری های غیرواگیر به توسعه این پیشرفت ها کمک می کند.

دکتر طریقت منفرد اظهار داشت: یکی از اهداف من در نظام سلامت ایران اعمال برنامه های اقتصاد بهداشت برای بهره وری هرچه بیشتر از منابع در دسترس است.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب در صدد اصلاح رفتارهای اجتماعی و رعایت روش های مطلوب برای زندگی سالم در ایران هستیم.

وی توجه به طب عمومی، نظام مراقبت و ارجاع، پزشک خانواده و ارتقای کیفیت و کارآیی هرچه بیشتر مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و بهره وری بیشتر از امکانات این مراکز برای خدمت به مردم را از دیگر برنامه های وزارت بهداشت کشورمان عنوان کرد.

دکتر طریقت در پایان ضمن قدردانی از حضور نمایندگان صندوق ها، آژانس ها و سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در ایران در این جلسه خاطر نشان کرد: از شما تقاضای همکاری بیشتر برای پیشبرد اهداف مشترک و تجدید دیدارهای دیگر برای تبادل نظر بیشتر با یکدیگر دارم.