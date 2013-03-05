رشد 25 درصدي تاسيس كانون هاي مساجد/ جشنواره "بچه های مسجد" به صورت ملی برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرابی ظهر سه شنبه در نشست خبری سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد از برگزاري جشنواره" بچه های مسجد" درسال آتی به صورت ملی خبر داد و اظهار كرد: اين جشنواره با مشارکت ستاد عالی کانون های مساجد به صورت ملی در سال هاي آينده و همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های کانون های مساجد برگزار مي شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بيان اينكه فراخوان این جشنواره از ابتدای بهمن ماه جاری و با هدف تحرک و پویایی اعضای کانون های مساجد انجام می شود، بيان كرد: آیین اختتامیه اين جشنواره 17 اسفندماه همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری در مشهد برگزار می شود.

سرابي با اشاره به كانون هاي مساجد خراسان رضوي تصريح كرد: تاسيس کانون های مساجد استان در سال جاری رشد 25 درصد داشته است.

وي گفت: هم اكنون اين استان با دارا بودن بیش از هزار و 400 کانون فرهنگی هنری در سطح کشور در زمینه راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد رتبه نخست قراردارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصريح كرد: 300 کتابخانه باز نیز در کانون های فرهنگی هنری مساجد مشغول به فعالیت هستند.

سرابي با تاكيد بر اينكه كانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی از حیث کیفی نیز جز استان های برتر است، گفت: در حال حاضر خراسان رضوی دارای 28 کانون فرهنگی هنری تخصصی، 16 مرکز خانه فرهنگی دیجیتال و مجری دو هزار و 380 طرح تلاوت نور است.

وی اظهار كرد: کانون های مساجد نقطه پیوند مردم و اهالی مساجد با فعالیت های فرهنگی هنری و توسعه هنر متعالی و ارزش های انقلاب اسلامی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از برگزاري جشنواره" کوثر" ویژه میلاد حضرت زهرا(س) به صورت ملی در ارديبهشت ماه 92 خبر داد و افزود: اين جشنواره به مدت پنج روز در مشهد برگزار مي شود.

سرابي تصريح كرد: جشنواره" کوثر"ویژه میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با محوریت سبک زندگی و سیره حضرت زهرا(س) برگزار می شود.

وی بيان كرد: محورهاي جشنواره كوثر در قالب 14 محور فرهنگی و هنری تدوین شده و با مشارکت امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.