هیئت های ورزشی برنامه محور خراسان جنوبی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قدیری پیش از ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هیئت کشتی استان با اشاره به اینکه کشتی یک رشته ورزشی مظلوم مانده در کشور است، اظهارکرد: اگر درصد کمی از اعتباراتی که برای فوتبال هزینه می شود برای این رشته اختصاص می یافت این رشته امروز موفق تر در جهان می درخشید.

وی با اشاره به وجود 428 ورزشکار بیمه شده رشته کشتی در خراسان جنوبی گفت: کشتی رشته ورزشی سخت است که بیش از این باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه حمایت مالی از هیئت های ورزشی استان بر مبنای علایق دست اندرکاران ورزش نبوده و نیست، ادامه داد: هیئت های برنامه محور مورد حمایت قرار می گیرند.

قدیری اعتبار اختصاص یافته به هیئت کشتی استان را در سال گذشته 140 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این رقم در سال جاری به دلیل کمبود اعتبارات تا کنون 50 میلیون ریال بوده که تلاش می کینم این رقم تا پایان سال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ورزش خراسان جنوبی در سال جاری علی رغم کمبود اعتبارات سالی پر افتخار را داشته است، عنوان کرد: هیئت های ورزشی ما به این رسیده اند که همیشه اعتبارات مشکل گشا نیست و جواب هر مسئله تنها یک راه حل ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بر توسعه ورزش کشتی در شهرستانها نیز تاکید کرد و افزود: این رشته در شهرستان قاین موفق عمل کرده و تلاش داریم سایر شهرستانهای استان را نیز برای توسعه این رشته تجهیز و کمک کنیم.

قدیری خواستار تدوین تقویم دو ساله ورزش کشتی استان شد و گفت: از ظرفیت های نهفته این ورزش در آموزش و پرورش نیز باید استفاده شود.

وی بیان کرد: هر فعالیت ورزشی بدون دخالت و همکاری آموزش و پرورش محکوم به نابودی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشکسوتان نیز سرمایه های ارزشمند ورزش ما هستند که باید از تجربه آنها در راه پیشرفت و توسعه ورزش استان استفاده کرد.