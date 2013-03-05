باقرزاده: تعداد همراهان تیم شمشیربازی اعزامی به تایلند طبیعی است!

رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران در سه اسلحه پسران و دو اسلحه دختران در رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت کرده است، اظهارداشت: به طور طبیعی باید پنج مربی همراه این تیمها به تایلند اعزام میکردیم اما فقط سیامک فیض عسگری، علیرضا طاهرخانی و شهناز کرود به عنوان مربی در ترکیب تیم اعزامی قرار دادیم.
وی با تاکید بر اینکه این افراد مربیان تیم هستند نه همراه، ادامه داد: من و پیمان فخری به دعوت کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و برای حضور در اجلاس این کنفدراسیون به تایلند سفر کردیم. سفر ما زودتر از اعزام ورزشکاران و با هزینه خود کنفدراسیون آسیا انجام شد. دبیر هیات تهران (هومن کاظمیپور) هم با تیم به تایلند سفر کرده است اما با هزینه شخصی؛ فدراسیون بابت وی هزینهای متقبل نشده است همان طور که برای اعزام مجتبی سرشوق (داور) هم هزینههای پرداخت نکردهایم چون هزینه اعزام وی هم بر عهده خود کنفدراسیون آسیا بود که از او دعوت کرده بود.
باقرزاده با بیان اینکه حضور سرپرست و نماینده وزارت ورزش در هر یک از تیمهای اعزامی به مسابقات بینالمللی طبیعی است، خاطرنشان کرد: انوش جهانی و آقای حسنپور سرپرست و نماینده وزارت ورزش هستند که تیم اعزامی به تایلند را همراهی کردهاند. قرار بود آقای رغبتی هم در این سفر باشند که نیامدند. اگر وی میآمد، همراه تلقی میشد.
وی در مورد حضور مدیر روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی در تیم اعزامی به تایلند هم توضیح داد و گفت: وی هفت ماه است که به سربازی رفته و اصلا مدیر روابط عمومی فدراسیون محسوب نمیشود. من در کل مجوز 4 خبرنگار را از وزارت ورزش و جوانان گرفتم که یکی از آنها همین فرد است. بر اساس تعداد مجوزهای گرفته شده افرادی از رسانه ملی با تیم اعزامی به تایلند آمدهاند تا مستندی از شمشیربازی تهیه کنند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: در کل با احتساب من و پیمان فخری (دبیر فدراسیون) که برای حضور در اجلاس شنبه و یکشنبه گذشته به تایلند سفر کردیم، در کل 22 نفر از شمشیربازی ایران به تایلند آمدهاند. در تیم اعزامی فقط 5 نفر اعزام شدهاند که طبیعیترین حالت ممکن است. مگر با سایر رشتهها دهها نفر نمیروند؟
" در مورد حضور کیانا باقرزاده در تیم اعزامی به تایلند هم انتقاداتی وجود دارد. در این مورد چه توضیحی دارید"؟، فضل الله باقرزاده در پاسخ به این پرسش گفت: کیانا باقرزاده جزو سه نفر برتر شمشیربازان اسلحه سابر در ایران است که دو سال پیش هم در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا عملکرد خیلی خوبی داشت. نمیتوان حق چنین بازیکنی را پایمال کرد. هر بازیکن دیگری جای کیانا باقرزاده بود، اعزام میشد.
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