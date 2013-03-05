زندگی غربی انسان را به نابودی می کشاند/ راهکارهای تحقق زندگی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رجایی صبح سه نشبه در همایش ملی بازشناسی سبک زندگی اسلامی در سیره علوی با ارائه تعریفی از سبگ زندگی اظهار داشت: سبک زندگی مجموعه منسجم از رفتارهای پایدار که افراد بر اساس شناختها و باورها در تعامل با شرایط و عوامل محیطی انتخاب می کنند است.

وی با تاکید بر اینکه سبکهای زندگی مختلف و متنوع است، بیان داشت: سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای الهی، سبک زندگی مبتنی بر ارزشهای مادی از جمله سبکهای زندگی است.

رئیس پژوهشگاه جامعه المصطفی العالمیه با تاکید بر اینکه زندگی بالاترین ارزش محسوب می شود، عنوان کرد: وجود و حیات انسان دارای ارزش است و زمانی که ارزشهای الهی تبدیل به ارزشهای مادی می شوند لعب به وجود می آید.

حجت الاسلام رجایی با تاکید بر اینکه سبک زندگی مادی مبتنی بر ارزشهای مادی، دنیای محض و مادی گرایی است، عنوان کرد: این در حالیست که سبک زندگی اسلامی مبتنی بر حیات طیبه و ارزشهای الهی است.

وی با اشاره به آثار سبک زندگی غربی و آمریکایی در جامعه بیان داشت: زندگی آمریکایی و غربی مبتنی بر مصرف گرایی است و منزلات اجتماعی به هیچ عنوان مدنظر نیست.

رئیس پژوهشگاه جامعه المصطفی العالمیه با تاکید بر اینکه هدف این سبک زندگی تنها مصرف است، گفت: همچنین در رسانه های این کشورها بر ضرورت سبک زندگی غربی و مصرف گرایی همواره تاکید می شود.

حجت الاسلام رجایی با تاکید بر اینکه ترویج این سبک زندگی در جامعه مصیبت بار خواهد بود، تصریح کرد: به طور حتم در صورت استمرار این سبک زندگی بشریت رو به نابودی خواهد رفت.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج زندگی مومنانه و اسلامی در جامعه گفت: همواره باید ارزشهای اسلامی در جامعه ترویج داده شود و برای ترویج آن نیز باید از آیات، روایات، عقل و همفکری استفاده کرد.

رئیس پژوهشگاه جامعه المصطفی العالمیه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از راهکاهای مهم برای ترویج سبک زندگی اسلامی عنوان کرد و گفت: همچنین تربیت اسلامی، آگاهی بخشی، حضور پررنگ روحانیون و دانشگاهها در این زمنیه، توزیع مناسب جمعیت در کشور، توجه به شهرهای کوچک و روستاهها از جمله راهکارهای مناسب در ترویج سبک زندگی اسلامی است.

