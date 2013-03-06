سفر با کشتی روی قطب شمال/ پیوند دواقیانوس بزرگ از راه قطب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان مدعی شده اند که تا نیمه قرن جاری صفحه یخ قطب شمال به قدری نازک می شود که مسیر بین اقیانوسهای آرام و اطلس مستقیم می شود.

لارنس اسمیت از دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس گفت: تاکنون هیچ کس درباره حرکت با کشتی از طرف قطب شمال صحبتی به میان نیاورده بود و تاکنون به عنوان یک احتمال غیرقابل انتظار از آن یاد می شد.

در صورت تحقق این پیش بینی محموله های باری روی کشتی و کشتی های نفت کش می توانند از مسیرهای اقیانوس قطب شمال که درحال حاضر عبور از آنها غیر ممکن است عبور کنند.

کارشناسان آمریکایی پیش بینی کرده اند که تا اواسط قرن جاری کشتی ها می توانند مستقیم از عرض قطب شمال عبور کنند

دانشمندان هفت مدل شبیه سازی شده وضعیت جوی را طی سالهای 2040 تا 2059 مورد مطالعه قرار داده اند تا آینده ضخامت یخ قطب شمال را بررسی کنند.

آنها از یک برنامه رایانه ای برای بررسی مسیرهای بالقوه حرکت کشتی ها در ماه سپتامبر استفاده کردند، چراکه در این ماه حرکت در قطب شمال در مقایسه با سایر ماه های سال ساده تر است.

تا اواسط قرن اکثر کشتیهای معمولی آبهای آزاد می توانند بدون کمک یخ شکن از عرض مسیر دریای شمالی که ساحل روسیه را دربرمی گیرد، عبور کنند. این مسیر حدود 40 درصد کوتاه تر از حرکت از کانال سوئز است.

کشتیرانی مستقیم در قطب شمال بین دو اقیانوس بزرگ جهان مسیر را 20 درصد کوتاه تر می کند.

طی قرون متمادی اقیانوس قطب شمال قوه تخیل کاوشگران را به خود اختصاص داده بود تا آنها بتوانند از این مسیر بین اقیانوسهای اطلس و آرام سفر کنند.

تاهمین اواخر، یخ ضخیم قطب جنوب این تصور را محدود می کرد اما طی دو سال گذشته این یخ شروع به آب شدن کرد و در تابستان گذشته این امکان فراهم شد که کشتیهای عادی همراه یخ شکن از عرض اقیانوس قطب شمال عبور کنند.

این پیش بینی معانی بسیاری برای کشتیهای تجاری دارد، این امر می تواند به معنای استخراج منابع طبیعی و قلمرو تازه ای برای مسیرهای کشتیرانی باشد.

از سوی دیگر قطب شمال که قابل دسترس باشد می تواند موجبات اختلافهای بین المللی را نیز فراهم کند.

تابستان گذشته 46 سفر با موفقیت در این مسیر به پایان رسید.

نتایج تحقیقات جدید در مجله مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شده است.