اعلام قیمتهای جدید شن و ماسه/ 10واحد تولیدی دردست احداث پنج واحد درحال تولید

سید حسین کاظمی به خبرنگار مهر گفت: کارخانه های شن و ماسه رودخانه ای به طور کامل از حاشیه رودخانه بشار جمع آوری شدند.

وی بیان کرد: طی چند روز آینده ترانس های برق این واحدها از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان جمع آوری می شود و این واحدها هرچه سریعتر باید محل را تخلیه کنند.

این مسئول تبدیل محل کارخانه های تولید شن و ماسه حاشیه رودخانه بشار به اماکن تفریحی و آبزی پروری خبرداد و گفت: این محل ها در آینده به متقاضیان ایجاد این اماکن واگذار می شود.

فعالیت پنج واحد تولید شن وماسه کوهی/ 10واحد درحال احداث

کاظمی از فعالیت پنج کارخانه تولید شن و ماسه کوهی در شهرستان بویراحمد و دنا خبر داد و اظهار داشت: این واحدها در مناطق سپیدار، کارخانه سیمان دشت روم، "دلی اولاد علی مومن"، دارشاهی و سادات محمودی مشغول به کار هستند.

مدیرکل دفتر فنی کهگیلویه و بویراحمد افزود: دو کارخانه تولید شن و ماسه نیز طی هفته آینده در در منطقه "دارشاهی" و "پاتاوه" به بهره برداری می رسند و به خط تولید افزوده می شوند.

کاظمی یادآور شد: هم اکنون زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای تولید شن و ماسه در شهرک صنعتی "دلی بجک" مهیا شده و 10 واحد در این شهرک از سوی سرمایه گذاران در دست احداث هستند.

وی افزود: یک واحد تولیدی شن و ماسه هم هفته آینده در بخش چیتاب بویراحمد کلنگ زنی می شود.

صدورهفت مجوز ساخت کارخانه شن و ماسه کوهی

کاظمی از صدور هفت مجوز ایجاد کارخانه تولید شن و ماسه کوهی در بویراحمد و دنا خبر داد و گفت: از این تعداد سه واحد در کریک و دارشاهی، یک واحد در کاکان، یک واحد در کتا، یک واحد در مزدک و یک واحد هم در پاتاوه هستند.

مدیرکل دفتر فنی کهگیلویه و بویراحمد همچنین قیمت انواع شن و ماسه را اعلام کرد و گفت: قیمت ها هیچ گونه تغییری نسبت به سال گذشته نداشته اند و مردم هرگونه گران فروشی را به سازمان صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

وی قیمت هر تن ماسه شکسته را 3200تومان، ماسه شسته 3400 تومان، شن نخودی 2600 تومان، شن بادامی 2400تومان، ماسه بادی 1600 و مخلوط خام شن و ماسه را 1300تومان عنوان کرد.