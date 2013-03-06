480 میلیارد ریال جرائم اقتصادی در آذربایجان شرقی طی یازده ماه اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قنبر مداحی عصر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: 735 نفر جاعل نیز در این راستا در دام پلیس افتاده اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین کلاهبرداری ها در شش ماهه نخست سال از طریق ارسال پیامک بوده است، اظهار داشت: در نیمه دوم امسال تا کنون میزان کلاهبرداری های پیامکی با اطلاع رسانی خبرگزاری ها و روزنامه ها 38 درصد کاهش یافته است.

مداحی اضافه کرد: 16 درصد کلاهبرداری ها مربوط به خواستگاری ، رمالی و فروش اجناس بدل و 3 درصد پرونده های کلاهبرداری مربوط به سرقت های بیمه عنوان می شود.

480 میلیارد ریال جرائم اقتصادی آذربایجان شرقی در 11 ماه اخیر

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی همچنین گفت: ارزش ریالی جرائم اقتصادی این استان 480 میلیارد ریال با 45 فقره پرونده و 99 نفر متهم گزارش شده است.

سرهنگ مداحی تصریح کرد:در آذربایجان شرقی تسهیلات غیر مجاز بانکی به ارزش 380 میلیارد ریال طی 11 ماه اخیر صورت گرفت که در این زمینه 17 نفر دستگیر و به مراجع قضایی ارجاء داده شد.

وی افزود:شش نفر نیز به اتهام زمین خواری به ارزش 25 میلیارد ریال با سه هزار و 510 متر مربع زمین دستگیر شده است.

مداحی با اشاره به کشف کالا های احتکاری در 11 ماه اخیر گفت: کالاهای احتکاری به ارزش هفت هزار و 500 میلیون ریال در آذربایجان شرقی کشف و در این راستا 14 نفر دستگیر شد.

ربا خواری به ارزش 50 میلیارد ریال و دستگیری 9 نفر و همچنین رشاء و ارتشاء به ارزش 300 میلیون ریال و دستگیری 19 نفر از دیگر جرائم اقتصادی کشف شده توسط پلیس آگاهی استان در این جلسه عنوان شد.

240میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شده در آذربایجان شرقی طی 11 ماه گذشته

سرهنگ مداحی از کشف کالای قاچاق به ارزش 240 میلیارد ریال در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: پنج هزار و 667 نفر به اتهام قاچاق دستگیر و در این راستا دو هزار و 769 پرونده قاچاق تشکیل و به مراجع قضایی ارجاء داده شده است.

وی با تاکید بر مسدودی ارز در کشور اظهار داشت: کشف کالاهای قاچاق نسبت به سال کذشته کاهش نشان می دهد.

مداحی تصریح کرد: کشف 430 هزار لیتر فراورده های نفتی قاچاق در آذربایجان شرقی از دیگر پرونده های قاچاق به شمار می رود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی همچنین به کشف انواع لوازم آرایشی و دارو اشاره کرد و افزود: کشف سه میلیون و 580 هزار عدد دارو با افزایش پنج درصدی و 213 هزار عدد لوازم آرایشی با افزایش 94 درصدی نسبت به سال گذشته گزارش شده است