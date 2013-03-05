8 ووشو کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی راه یافتند

عباس شیبک در گفتگو با مهر گفت: با پایان یافتن رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو و کسب ۹ مدال توسط ووشو کاران استان تعداد ۸ نفر از استان جواز ورود به اردوی تیم ملی را کسب کردند.

وی افزود: نوجوانان استان با کسب ۶ مدال و بانوان ووشوکار با کسب ۳مدال در این مسابقات برای چندمین بار توانستند آمادگی و استعداد های خود را در این رشته ورزشی به نمایش بگذارند.

رئیس هيئت ووشو سیستان و بلوچستان گفت: در این رقابت ها نوجوانان استان در بخش «ساندا» با کسب ۴مدال و دربخش «تالو» با دستیابی به 2 مدال نقره موجب افتخار آفرینی برای استان شدند.

شیبک افزود: در این دوره از رقابت ها بانوان ووشو کار سیستان و بلوچستان نیز کسب ۳ مدال برنز را در کارنامه ورزشی استان جای دادند.