  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۹

شیبک در گفتگو با مهر:

8 ووشو کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی راه یافتند

8 ووشو کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی راه یافتند

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس هيئت ووشو سیستان و بلوچستان از راه یافتن هشت وشوکار از استان به اردوی تیم ملی خبر داد.

عباس شیبک در گفتگو با مهر گفت: با پایان یافتن رقابت های انتخابی تیم ملی ووشو و کسب  ۹ مدال توسط ووشو کاران استان  تعداد ۸ نفر از استان جواز ورود به اردوی تیم ملی را کسب کردند.

وی  افزود: نوجوانان استان با کسب ۶ مدال و بانوان ووشوکار با کسب ۳مدال در این مسابقات برای چندمین بار توانستند آمادگی و استعداد های خود را در این رشته ورزشی به نمایش بگذارند.

رئیس هيئت ووشو سیستان و بلوچستان گفت: در این رقابت ها نوجوانان استان در بخش «ساندا» با کسب ۴مدال و دربخش «تالو» با دستیابی به 2 مدال نقره موجب افتخار آفرینی برای استان شدند.

شیبک افزود: در این دوره از رقابت ها  بانوان ووشو کار سیستان و بلوچستان نیز کسب ۳ مدال برنز را در کارنامه ورزشی استان جای دادند.

کد مطلب 2012360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها