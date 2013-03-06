لغو یک میزبانی و تعیین محل برگزاری سه رویداد در اجلاس شمشیربازی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند، نشست اعضای هیات رئیسه و اجلاس عمومی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا با حضور فضل الله باقرزاده و پیمان فخری، رئیس و دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران برگزار شد. در این نشست درخواست برگزاری دو دوره کلاس بین المللی مربیگری در اسلحههای فلوره و سابر توسط نمایندگان ایران مطرح شد. شمشیربازی ایران طی سال جاری میزبان یک دوره کلاس بینالمللی اسلحه اپه بود و به همین منظور خواستار برگزاری کلاس بینالمللی در دو اسلحه دیگر شد که موافقتهای اولیه با آن صورت گرفت.
تعیین محل برگزاری سه رویداد آسیایی از دیگر محورهای نشستهای برگزار شده در تایلند بود. بر این اساس امتیاز برگزاری مسابقات شمشیربای قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال جاری میلادی که پیش از این لبنان به عنوان میزبان آن انتخاب شده بود به چین واگذار شد. مسائل امنیتی دلیل تغییر محل برگزاری این رقابتها بود.
همچنین مصوب شد که رقابتهای شمشیربازی نوجوانان و جوانان آسیا و پیکارهای بزرگسالان آسیا طی سالهای 2014 و 2015 به ترتیب در امارات و مغولستان برگزار شود.
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