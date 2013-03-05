به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابرانی ظهر سه شنبه در آغاز مراسم انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسی نظام صنفی کشاورزی این شهرستان در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور، اظهاركرد: البته این بدان معنا است که تعداد کشاورزان سایر شهرستان‌های کشور نیز زیاد بوده اما استقبالی از عضویت در این تشکل صنفی نداشته‌اند.

وی بیان داشت: نظام صنفی کشاورزی بهترین ابزار برای ارائه خدمات حمایتی دولت از بخش کشاورزی و شاغلان این بخش است.

رئیس اداره تعاون روستایی نیشابور خاطرنشان کرد: ارائه بیمه‌های مختلف، تهیه و نظارت بر پخش نهاده‌های کشاورزی، پیگیری ارائه خدمات زیرساختی به کشاورزان چون آب، برق و سوخت و صدور پروانه بهره‌برداری برای کشاورزان که به منزله جواز کسب است از مهم‌ترین کارکردهای این نهاد ظرف دو سال گذشته بوده است.

همچنین عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی نیشابور بيان كرد: این تشکیلات از اواسط سال 89 کار خود را با حضور بیش از 700 نفر عضو آغاز کرد که الان در پایان سال 91 جمعیت عضو به بیش از سه هزار و 500 نفر یعنی500 درصد رشد، رسیده است.

‌علی‌اصغر‌ شاکری اظهار داشت: ثبت‌نام در سامانه بهره‌برداری کشاورزان، پیگیری بیمه کشاورزان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، انعقاد قرارداد با بیمه‌‌های ملی ایران و پاسارگاد، صدور حواله سوخت برای بهره‌برداران به میزان بیش از20 میلیون لیتر از مهم‌ترین فعالیت‌های نظام صنفی است.

وی با اشاره به صدور هزار و90 پروانه بهره‌برداری کشاورزی، بيان کرد: سه نوبت ملاقات با وزیر جهاد کشاورزی برای پیگیری حل مشکلات، برگزاری کارگاه آموزشی پسته، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با شوراهای شهر و روستا و مساعدت در برگزاری همایش‌های اداری چون بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی از دیگر اقدامات است.

غلام‌رضا ابوالفضلی حسابرس نظام صنفی نیز گفت: این تشکل از محل دریافت حق عضویت، صدور پروانه بهره‌برداری و ارائه خدمات زیرساختی چون سوخت حدود 17 میلیون ریال درآمد داشته که به همین میزان هزینه حقوق پرسنلی، اداری و متفرقه شده است.