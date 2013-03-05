ضرورت تولید موتور بازی های رایانه ای/ کاربردهای نظامی گیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی امروز در نشست مشترک با مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای با تاکید براینکه بازی های رایانه ای یکی از موضوعات مهم فرهنگی کشورها شده و در عین حال در بخش اقتصادی نیز این صنعت نقشی مهم ایفا می کند اظهار داشت: هم اکنون و با توجه به بازگشت سرمایه در حوزه بازیهای رایانه ای بسیاری از کشورهای دنیا در این بخش سرمایه گذاری می کنند؛ برای مثال یکی از کشورهای اروپایی به واسطه بازی های رایانه ای بیش از 120 هزار اشتغال ایجاد کرد و برای این کشور 46 میلیون دلار درآمد نیز از این صنعت حاصل شد.

وی با بیان اینکه احاطه فرهنگی به نسل جوان از طریق صنعت بازی های رایانه ای موضوعی است که باید به آن توجه شود به اهمیت آموزش در فناوری های نوین اشاره کرد و گفت: یادگیری از مقاطع کودکی و در دیگر مقاطع تحصیلی اهمیت بسیاری دارد و اخیرا طرحی در این باره در یکی از اجلاس های بین المللی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ارائه شده است.

حکیم جوادی ادامه داد: باید بخش خصوصی را تقویت کرد؛ آوردن سرمایه گذاران جدید با تعریف نقشه های اقتصادی جدید از جمله برنامه های پیش روی ما است تا از این طریق شاهد افزایش اطلاعات شبکه ملی اطلاعات باشیم.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گیم در کاربردهای نظامی جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از رزمایش ها از طریق گیم انجام می شود؛ به نحوی که بازی های رایانه ای بصورت هدفمند از سوی کشورهای مختلف مورد توجه قرار می گیرد و بسیاری از جنگ های آینده دنیا از طریق این بازی ها به کودک و نوجوان القا می شود که این مساله تاثیرات بد فرهنگی را در جامعه دارد و در ابعاد اجتماعی نیز بسیاری از موضوعات خشونت آمیز از بازی های رایانه ای شکل می گیرد.

وی با تاکید براینکه برای ترویج فرهنگ اسلامی ایرانی می توانیم با تولید بازی های رایانه ای و تولید موتورهای بازی خلائی که وجود دارد را پرکرده و در حوزه صادرات یکی از کشورهای مطرح در عرصه گیم باشیم ادامه داد: ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادعا نداریم که متولی تولید بازی های رایانه ای باشیم بلکه بیشتر وظیفه ما ایجاد بستر و تسهیلات لازم در حوزه های آی تی است به نحوی که در شبکه ملی اطلاعات تمهیدات لازم دیده شده تا با پهنای باند بیشتر، اطلاعات تولیدی در کشور جریان داده شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: مراکزی در استان های مختلف و تهران در حال راه اندازی هستند و این امکان برای بازی سازها وجود دارد که خدمات مورد نیاز خود را از این مراکز تامین کند؛ در همین حال باید گفت که در برخی موضوعات پایه ای همچون تولید موتور بازی از تولیدکنندگان بایدحمایت شود و تلاش ما بر این است بسترهای لازم برای تولید موتور بازی ایرانی ایجاد شود.

وی راه اندازی و ارتقاء ایمیل بومی و ضد بدافزار بومی را از دیگر برنامه های سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: معتقدیم بخش خصوصی باید در این زمینه وارد شده و دولت نباید حاکمیت این بخش را در دست داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: طراحی بازی های مبتنی بر فرهنگ و نبوغ ایرانی نیاز به حمایت دارد و این مهم موجب می شود بازی های ایرانی در داخل و خارج از کشور به جایگاه حقیقی خود برسند.

حکیم جوادی گفت: شبکه ملی اطلاعات به دنبال محتوا بوده و بازی به عنوان یکی از اطلاعات پرمحتوا همیشه مورد توجه گروه های مختلف بوده و امیدوارم با حمایت های دولتی در این بخش، بخش بازی بیش از پیش با رونق مواجه شود.