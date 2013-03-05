تشخیص 85 درصد سرطانها با دستگاه تشخیصی جدید/ تولید رادیوداروهای مورد نیاز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد در حاشیه مراسم بهره برداری از دستگاه پت سی تی در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از دستگاه پت سی تی در بیمارستان مسیح دانشوری، افزود: این اقدام معجزه آسای علمی و درمانی و عدم وابستگی کشور است که در سالهای اخیر از سوی پژوهشگران کشور محقق شده است.
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر موفقیت محققان در زمینه رادیو داروها در یکی دو سال اخیر، اظهار داشت: رادیو داروها میتوانند توسط این دستگاهها تولید شوند و نیاز کشور را به واردات این نوع داروها کم کند.
وی همچنین یادآور شد: با وجود تحریمها دانشمندان ایرانی لحظهای درنگ نکردهاند و دوشادوش پیشرفتهترین کشورها در حوزه بهداشت و درمان حرکت میکنند و کشور ما با این همه گرفتاری و تحریمهایی که از سوی استکبار جهانی بر آن تحمیل میشود را خنثی میکنند.
طریقت منفرد با اشاره به اینکه ایران به لحاظ علمی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد، یادآور شد: نخستین دستگاه تشخیصی و تصویربرداری سرطان در کشور میتواند در تشخیص و کنترل درمان 85 درصد سرطانها و ومورها کاربرد داشته باشد و در 15 درصد بیماریهای قلبی و مغزی نیز به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: این دستگاه گرانترین سیستم تصویربرداری دنیا محسوب میشود و با کمک این دستگاه امکان بررسی و تحقیقات بسیار ارزشمند فراهم شده تا بتوانیم داروهای هستهای مورد نیاز کشور را تولید کنیم.
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