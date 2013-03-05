رزمایش حامیان ولایت در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارزیابی میزان آمادگی و سرعت عمل نیروها و یگان های خدماتی، امدادی و پشتیبانی در رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و بالا بردن آمادگی این نهادها، رزمایش حامیان ولایت با حضور و شرکت بالغ بر 250 نفر از نیروهای تخصصی خدماتی، امدادی و انتظامی، در رسته های بهداری، پشتیبانی، اطلاعات و عملیات در محل میدان صبحگاه ستاد فرماندهی در بندرعباس اجرا شد.



فرمانده انتظامی استان هرمزگان در حاشیه این رزمایش بیان نمود: در این رزمایش، میزان آمادگی نیروها جهت سرعت عمل و همچنین مواردی که برای خدمات رسانی به مردم لازم است مورد آزمایش قرار گرفت.



سردار رضا محمدی یگانه افزود: برپایی بیمارستان صحرایی به منظور ارائه خدمات پزشکی و انتقال سریع مجروحان و مصدومان حادثه به دیگر مراکز درمانی از دیگر اهداف این رزمایش می باشد.



رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء نیروی انتظامی استان نیز در این رزمایش گفت: در اجرای این مانور پرسنل درمانی، پشتیبانی و خدماتی شرکت و این بیمارستان صحرایی دارای تجهیزاتی از قبیل اورژانس، سی پی آر، آی سی یو، اتاق عمل، آزمایشگاه و تمام بخش های پاراکلنیک فعال دیده شده است.



سرهنگ پزشک دکتر سید محمد رضا حسینی افزود: در این رزمایش نیروهای تخصصی سپاه و ارتش و ادارات هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی حضور و مشارکت داشتند.