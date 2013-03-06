منیژه حکمت کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که انتشار مجموعه ویدیویی "گفتگو" در 14 قسمت قبل از عید نوروز آغاز می‌شود، گفت: اولین مرحله از ساخت این مجموعه مصاحبه با 28 بازیگر سینما خواهد بود که در هر قسمت 45 دقیقه‌ای با 4 بازیگر مصاحبه خواهد شد.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی این مجموعه با هنرمندان تئاتر و سپس با سیاستمداران مصاحبه خواهد شد. با توجه به اینکه قبل از جشنواره فیلم فجر، درخواست مجوز ساخت این مجموعه را داده بودیم بعد از 3 ماه به تازگی این مجوز صادر شده و ما نیز پیش‌تولید آن را آغاز کردیم.

حکمت در پاسخ به این پرسش که این مجموعه تا چه اندازه به مجموعه‌ای با نام "گپ" که از یکی از شبکه های ماهواره‌ای پخش می‌شد شباهت دارد، گفت: این مجموعه را ندیده‌ام اما با توجه به آنچه که آن شنیده‌ام، باید بگویم که مجموعه "گفتگو" تفاوت‌هایی با آن داشته و نوآوری‌های بسیاری در آن وجود دارد.

وی توضیح داد: در مجموعه "گفتگو" یک هنرمند به عنوان مصاحبه‌کننده وارد زندگی یکی از بازیگران شده و با وی درباره زندگی خصوصی و جنبه‌هایی از زندگی وی که برای مخاطب ناگفته باقی مانده صحبت می‌کند. مساله جالب در این برنامه این است که مصاحبه‌کننده رابطه طولانی با مصاحبه‌شونده خواهد داشت و به تمام زندگی وی اشراف داد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" در پاسخ به این پرسش که با توجه به رکود بازار فیلم‌های ویدیویی ساخت چنین مجموعه‌هایی یک ریسک است یا خیر، گفت: من و علی سرتیپی با توجه به اینکه تهیه‌کنندگان بخش خصوصی هستیم، معمولا با دقت دست به انتخاب پروژه‌های مختلف سینمایی می‌زنیم و معمولا پرفروش‌ترین آثار سینمایی در کشور توسط ما تهیه می‌شود، به همین دلیل با بررسی نیاز جامعه تصمیم به تولید این مجموعه گرفتیم.

حکمت در پاسخ به اینکه چه شخصیت‌ها و چهره‌های هنری و سیاسی جلوی دوربین "گفتگو" رفته و می‌روند، بیان کرد: اجازه بدهید اطلاعاتی از این دست محرمانه بماند.

هر قسمت از این مجموعه توسط یک کارگردان ساخته می‌شود.