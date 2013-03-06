ورود 5 فروند هواپیما به صنعت هوایی کشور/ فعالیت 11 هزار راهدار در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر علی نیکزاد عصر سه شنبه در هشتمین همایش سراسری روسای پلیس راهور اظهار داشت: در کشور بیش از 223 هزار کیلومتر راه وجود دارد که صد هزار کیلومتر آن راه اصلی بزرگراه ، 98 هزار کیلومتر نیز راه روستایی است. در حال حاضر 90 درصد جابجایی در کشور از مسیر زمینی انجام می شود.

وی با بیان اینکه سالانه 25 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از طریق جاده در کشور مسافرت می کنند گفت: 15 شرکت کار جابجایی مسافران را بر عهده دارند. ضمن اینکه هفته گذشته 5 فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور شد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی هم اکنون 20 استان کشور دارای حمل و نقل ریلی هستند و در نظر داریم بیش از 12 کیلومتر راه آهن در کشور احداث کنیم.

وی با اعلام اینکه11 هزار راهدار برای طرح نوروزی در آماده باش هستند افزود: در طرح گذشته 32 راهدار در جاده ها دچار آسیب شدند.

نیکزاد ادامه داد: سال گذشته 9 هزار کیلومتر جاده در کشور بهساز ، نوسازی و آسفالت شد. این در حالی است که در دولت نهم و دهم توسعه راهها در دستور کار قرار داشت. نیکزاد با بیان اینکه سفر با اتوبوس نسبت به 5 سال گذشته کیفیت بهتری یافته است گفت: سعی کردیم خدمات رسانی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر را بهبود بخشیم.