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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱:۴۹

تشکلی جدید در آستانه انتخابات؛

جبهه عدالت و کارآمدی متشکل از 65 نمایندگان مجلس تشکیل شد

جبهه عدالت و کارآمدی متشکل از 65 نمایندگان مجلس تشکیل شد

جبهه عدالت و کارآمدی متشکل از 65 نماینده مجلس شورای اسلامی با هدف فعالیت انتخاباتی تشکیل شد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از تشکیل جبهه ای جدید با نام عدالت و کارآمدی داد و گفت: هسته اولیه این جبهه از 65 نماینده مجلس نهم است که با هدف فعالیت در انتخابات 92 تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه این تشکل جدید تا پایان اسفند مشخص خواهد شد، تصریح کرد: اعضای شاخص جبهه عدالت و کارآمدی بعد از تعیین هیئت رئیسه معرفی خواهند شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا جبهه عدالت و کارآمدی برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا معرفی می کند، تصریح کرد: یا از میان اعضای خود کاندیدا معرفی می کنیم و یا از کاندیدای دیگری حمایت خواهیم کرد.

جلیلی همچنین در جواب به این سوال که ممکن است جبهه عدالت و کارامدی از علی لاریجانی در انتخابات حمایت کند، اذعان داشت: لاریجانی هنوز به عنوان یک کاندیدای انتخاباتی مطرح نیست و طرح چنین مباحثی زود است و این جبهه در مراحل اولیه شکل گیری خود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری و نوع ورود جبهه عدالت و کارآمدی به انتخابات و حمایت از کاندیدای خاص بستگی به تصمیمات و جمع بندی هیئت رئیسه جبهه دارد؛ لذا پس از انتخاب هیئت رئیسه این جبهه وارد مصادق خواهد شد.

کد مطلب 2012437

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