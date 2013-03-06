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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

دانشگاه باید قطب فرهنگی هر استان باشد

دانشگاه باید قطب فرهنگی هر استان باشد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز علمی کاربردی استانداری هرمزگان گفت: دانشگاهها باید به قطب های فرهنگی جامعه تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جداوی دهنو در جمع دانشجویان جدیدالورود مرکز علمی کاربردی استانداری هرمزگان ابراز داشت: دشمنان در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری فراوانی کرده اند که دانشگاهیان و دانشجویان برای مقابله با ناتوی فرهنگی آنها رسالتی خطیر بر دوش دارند.

رئیس مرکز علمی کاربردی استانداری هرمزگان اظهار داشت: در یک جامعه متعالی و رو به رشد مبدا تمام حرکات از دانشگاهها است و این دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی هستند که مولد توسعه در جامعه می شوند.

وی گفت: رسالت اصلی دانشگاهها آنگونه که حضرت امام (ره) تاکید داشتند انسان سازی است که بدون توجه به مسایل فرهنگی نمی توان انسان متعهد و با تقوا تحویل جامعه داد.

جداوی دهنو تصریح کرد: دانشجو باید بداند که تحصیل تنها دست یافتن به بخش خاصی ازمعلومات نیست بلکه هدف تحصیل باید کسب معرفت باشد.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که علم و دانش ما به عمل برسد ما می توانیم حافظان خوبی برای ارزش های فرهنگی و استقلال فرهنگی جامعه خود باشیم.

رئیس مرکز علمی کاربردی استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه دانشگاهها باید قطب های فرهنگی جامعه باشند ادامه داد: دشمنان اسلام از هر ابزاری بهره خواهند برد تا اجازه ندهند که استقلال فرهنگی ما ادامه یابد اما محیط دانشگاهی و اساتید و دانشجویان با بصیرت خود می توانند مانع از شیطنت های آنها شوند.

وی بیان کرد: متاسفانه در سطح جامعه زمانی شاهد هستیم که نسبت به ارزش های فرهنگی حساسیت ها کاسته شده ، اما وظیفه ما است که با بصیرت و سختکوشی خود مانع از بی توجهی به حراست از فرهنگ اسلامی خود شویم.

قائم مقام دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بارها اهمیت فرهنگ را برای ما تببین نموده اند اضافه کرد: دانشگاه و دانشگاهی باید با پیوری از این رهنمودهای عالمانه در خط اول مقابله با تهاجمات و ناتوی فرهنگی دشمنان قرار بگیرد.

وی گفت: ایران اسلامی امروز در تولید علم به جایگاهی شایسته در سطح جهان رسیده است که موجب شگفتی و حسرت تمام جهانیان شده است و نسل جدید دانشگاه باید ضمن تلاش برای ارتقا این جایگاه تلاش کند که نتیجه این موفقیت علمی در سطح جامعه مشهودتر شود.

 

 

کد مطلب 2012447

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