1300 هزار نفر شتر در استان سمنان شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي احمدي ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای پروژه تعيين هويت و ژنوتايپينگ شتر از سال 86 در این استان، اظهار داشت: در اين پروژه با صرف480 ميليون ريال از اعتبارات ملي، تاكنون 25 فقره كارت شناسايي شترداري براي شترداران استان صادر و یک هزار و 300 نفر از شترهاي گله هاي مردمي تعيين هويت و شناسنامه دار شد.

وي اهداف و ضرورت صدور شناسنامه برای شتر که حدود 70 تا 80 درصد از زمان حيات خود را در خارج از دامداري ها به سر مي‌برند را شناخت و آگاهي از دام ها، جلوگيري از سرقت شترها، کنترل بیماری های احتمالی و تسهيل در فعاليت هاي تحقيقاتي بیان کرد و اظهار داشت: در شناسنامه صادر شده مشخصات دام، نام بهره برداران و شترداران قيد مي‌شود.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان همچنين از اعطاي كارت شناسايي شترداري به بهره برداران این استان نيز خبر داد و افزود: علاوه بر اعطاي تسهيلات، از طريق اين شناسنامه‌ها امكان بيمه كارگر شاغل در واحد شترداري نيز فراهم شده است.

احمدی تصریح کرد: در استان سمنان، توسعه دامداري ها و فعاليت در اين بخش را منوط به داشتن پروانه چرا كرده ايم و افرادي در اولويت قرار دارند كه داراي پروانه چرا باشند.

وی با اشاره به پتانسيل موجود در استان سمنان براي توسعه شترداري گفت: در این راستا در شهرستان شاهرود دو واحد شتر شيري و پرواري هر كدام به ظرفيت یک هزار نفر در حال راه اندازي است.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان بیان کرد: براي اولين بار در استان 200 نفر از شترها با هدف شناسايي شترهاي برتر با قابليت توليد گوشت و شير بيشتر مورد خونگيري و تعيين ژنوتايپ قرار گرفته اند كه پس از شناسايي شترهاي داراي ژن هاي برتر، از آن ها در سطح گله هاي مردمي استفاده خواهد شد.

احمدی در خاتمه با بیان اینکه در حال حاضر حدود 13 هزار نفر شتر در استان سمنان وجود دارد یادآوری کرد: حدود سه درصد توليد گوشت قرمز استان را گوشت شتر تشكيل مي‌دهد.