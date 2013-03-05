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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

زابلی زاده:

80 روستای شهرستان ریگان در معرض شنهای روان قرار دارد

80 روستای شهرستان ریگان در معرض شنهای روان قرار دارد

ریگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان با اشاره به در محاصره قرار گرفتن 80 روستا ریگان توسط شنهای روان گفت: در این شهرستان473 هزار و 284هکتار بیابان وجود دارد که از این مقدار 109 هزار و 895 هکتار جز کانونهای بحرانی با اولویت یک هستند.

ابراهیم زابلی زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه این شهرستان یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری در سطح استان می باشد و جاده ترانزیت چابهار از این شهرستان می گذرد فعالیتهای بیابان زدایی از اوایل انقلاب در سطح شهرستان آغاز شده وهمچنان ادامه دارد.

وی افزود: از دستاوردهای این فعالیتها مصون ماندن مناطق اجرایی از هجوم تپه های ماسه ای  وایجاد پوشش گیاهی مناسب با گونه های گز کهور و اسکنبیل می باشد که علاوه بر احیای منطقه از مهاجرت مردم نیز کاسته شده است و تاکنون 30روستا از شن گرفتگی نجات یافته اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان افزود: با وجود این کانونهای بحرانی و بیابان در شهرستان ریگان هنوز 80روستای این شهرستان در معرض شنهای روان قرار دارند.

وی از اجرای بزرگترین پروژه آبخیزداری کشور در ریگان به عنوان طرح جف خبر داد وافزود: این طرح به مدت پنج سال با همکاری فائو و جمهوری اسلامی در 80روستای شهرستان با اعتبار 11میلیارد تومان در حال انجام است که با اتمام این پروژه این روستاها از هجوم شنهای روان در امان خواهند ماند.
 

کد مطلب 2012455

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