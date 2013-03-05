80 روستای شهرستان ریگان در معرض شنهای روان قرار دارد

ابراهیم زابلی زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه این شهرستان یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری در سطح استان می باشد و جاده ترانزیت چابهار از این شهرستان می گذرد فعالیتهای بیابان زدایی از اوایل انقلاب در سطح شهرستان آغاز شده وهمچنان ادامه دارد.



وی افزود: از دستاوردهای این فعالیتها مصون ماندن مناطق اجرایی از هجوم تپه های ماسه ای وایجاد پوشش گیاهی مناسب با گونه های گز کهور و اسکنبیل می باشد که علاوه بر احیای منطقه از مهاجرت مردم نیز کاسته شده است و تاکنون 30روستا از شن گرفتگی نجات یافته اند.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان افزود: با وجود این کانونهای بحرانی و بیابان در شهرستان ریگان هنوز 80روستای این شهرستان در معرض شنهای روان قرار دارند.



وی از اجرای بزرگترین پروژه آبخیزداری کشور در ریگان به عنوان طرح جف خبر داد وافزود: این طرح به مدت پنج سال با همکاری فائو و جمهوری اسلامی در 80روستای شهرستان با اعتبار 11میلیارد تومان در حال انجام است که با اتمام این پروژه این روستاها از هجوم شنهای روان در امان خواهند ماند.

