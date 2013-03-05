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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

طی حکمی/

یغمائیان سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان آرادان شد

یغمائیان سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان آرادان شد

آرادان-خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی عباسعلی طالب بیدختی مدیر کل ثبت احوال استان سمنان، فریبرز یغمائیان سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان آرادان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز یغمائیان طی حکمی از سوی طالب بیدختی سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان آرادان شد.

در حکم خطاب به یغمائیان آمده است: باتوجه به تعهد و تجربه ای که در شما وجود دارد به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان آرادان منصوب می شوید.

این حکم در پایان می افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال و تجربه و تلاش مستمر خود و بهره گیری از تجارب سایر همکاران در انجام وظایف و در راستای حفظ ارزشهای اسلامی به ویژه خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت بی ریا به مردم عزیز موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 2012464

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