معرفی 10 مدیر برتر حوزه امنیت خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش Channel Champions 50 در پنج بخش تقسیم بندی شده که در هر بخش آن 10 مدیر برتر و موفق در منطقه خاورمیانه معرفی شده است؛ در این راستا در ذیل نام 10 مدیر برتر و موفق حوزه امنیت در خاورمیانه آمده است:

رمزی ایتانی: مدیر هماهنگی و کانال منطقه، سیمانتک MENA

سیمانتک در حال تحول است ولی ایتانی هم چنان کانال را در دست دارد. این کمپانی با چالش های جهانی روبروست نظیر تلاش سخت برای تبدیل استراتژی خود از مدل کسب و کاری که تکیه بر فروش لیسانس نرم افزارها و سخت افزارهای خرد دارد به مدل SaaS که درآمدی متداوم برای کمپانی و اعضای کانال دارد. نظر به امکاناتی که در رایانش ابری و ارتباطات سیار به همراه دارد ایتانی و اعضای کانال سعی می کنند راه حل های درستی را پیدا کنند که درآمد متداومی برای همکاران و اعضا به همراه داشته باشد.

خاویر حداد: مدیر کانال EMC

ای ام سی هم چنان می کوشد برنامه همکاران Velocity را تقویت کند. حداد به تازگی بسته تازه ای در حوزه شایستگی خدماتی برای توزیع کنندگان ولوسیتی آماده و رونمایی کرده و با جذب همکاران آموزش دیده و کسب مجوز برای توزیع محصولات باکیفیت ،سعی داشته تا خدمات منحصر به فردی به همکارانش ارائه کند.

امان منظور: مدیر کانال لابراتور کسپرسکای در خاورمیانه

کسپرسکای سعی می کند در سال 2014 بهترین فروشنده امنیت سیستم های کامپیوتری شود و همچنین کسب و کار MEA را رونق دهد. منظور سعی می کند اسباب ارتباط بین فروشنده اصلی از سویی و فروشنده فرعی و مامورین توزیع از سوی دیگر باشد تا راه حل هایی که به بازار ارائه می کند همچنان ارزشمند باقی بماند.

محمد مبصری: قائم مقام کامگارد

کامگارد یکی از تخصصی ترین کمپانی های ایجاد راه حل های امنیتی در حوزه IT است و متخصصین بسیاری در زمینه فروش خدمات امنیتی در آن حضور دارند که مایلند وارد فضای SI و ایجاد راه حل بشوند. مبصری مهم ترین حلقه ارتباط فروشندگان و استراتژی توسعه کمپانی در منطقه است که کسب و کار پول سازی را برای همکارانش شکل می دهد.

کامگارد (FC LLC ) یکی از توزیع کنندگان محصولات امنیت در حوزه IT است و تمام منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در کنترل خود دارد. دفتر اصلی این کمپانی که در سال 2002 تاسیس شده در دوبی قرار دارد و بخشی از حلقه Spectrum است که آموزش های امنیت حوزه IT و مشاوره و کار در شبکه ارائه می کند. دلیل موفقیت این کمپانی بسته های مهارتی است، که باعث شده بهترین توزیع کننده منطقه باشد و جوایز مختلفی در زمینه فروش و پلتفرم های صنعتی را از آن خود کند.

عمر برکات: مدیر حوزه کشورهای شام و شمال آفریقا، مکافی MENA

مکافی از زمانیکه زیر چتر کمپانی اینتل قرار گرفته همچنان سعی دارد همچون گذشته راه حل های امنیت IT را رشد بدهد. برکات با تخصص منطقه ای گسترده ای که دارد می کوشد کمک کند ابعاد مختلف تکنولوژی پلتفرم دیپ سیف ساخت اینتل را برای همکارانش روشن کند. او همچنان در راه اندازی چندین برنامه مختلف کانال نقش داشته است.

شاه‌نواز شیخ: مدیر منطقه ای دل سونیک وال

اگر کسی بخواهد در کانال آی تی امروز موفقیت به دست بیاورد باید چندین توانمندی هم زمان داشته باشد و شیخ یک نمونه از اینگونه افراد است. وی نه تنها اکوسیستم همکاری کمپانی را ثبات بخشیده است بلکه کانال قدیم سونیک وال را به قدری توسعه داده که تمام همکاران دل را دربرگیرد.



کریس مور: مدیرکل ترندمیکرو MEA

وی مسئول راه اندازی اصلاحات بزرگ در برنامه کانال بوده و تمام تلاشش معطوف به این است که همکارانش در منطقه ببینند برای هر اقدامی چه شرایطی مورد نیاز است. ترند برنامه هایش را اصلاح کرده است تا مدل مدیریتی خود را تغییر بدهد.

کریس کرنلیوس: قائم مقام، فروش و پشتیبانی، تک اسس

این چهره پس از مدیریت اجرایی MENA در Sun به این جایگاه تازه در تک اسس روی آورده است و آن سابقه درخشان اوضاع فعلی وی را تضمین می کند. وی در موقعیت قائم مقام نه تنها خود را وقف فروش کرده بلکه در راه اندازی بسیاری از اقدامات جدید تک اسس هم نقش کلیدی داشته است.

لی رینولدز: مدیر عامل MEA و APAC

کمپانی کامپیوترلینکس یکی از توزیع کنندگان محلی گسترده ترین خدمات تراز اول امنیت IT در منطقه است و سعی می کند تمرکز خود را بر راه حل ها افزایش بدهد. این شرکت سعی می‌کند با استفاده از راه نمایی های رینولدز جای پای خود را در منطقه محکم کند و تا جایی که ممکن است ارزش بیش تری به شرکت ها بیفزاید.



خالد معاشر: مدیرتوسعه کسب و کار

بیت‌دیفندر سعی می کند کسب و کار کانال را در MENA رشد بدهد و به همین دلیل به توسعه کسب و کار اهمیت بسیاری می دهد. معاشر نقطه تماس محلی اکوسیستم کانال در منطقه است و نقش مهمی در رشد برند بیت‌دیفندر و خروج آن از گم نامی داشته است.