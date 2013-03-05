100 نفر از بسيجيان ممتاز حلقه هاي شجره طيبه صالحين در طبس تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسين صالحی در اين مراسم اظهار داشت: انقلاب به طور قطع برای همه ملتهای مسلمان به خصوص مسلمانان ایران، باعث خیر و برکت است و اين انقلاب از نعمتهای بزرگ خداوند است.

وی ادامه داد: برای هر کاری باید گفتمان سازی کرد یعنی حاکمیت یک تفکر را در یک مجموعه الگو كرد.

سردار صالحي با بيان اينكه طرح صالحین به دنبال حاکمیت دینی اسلامی کشور است، بيان كرد: تفکری که بسیجیان و دانش اموزان در ابتدای انقلاب پایه گذاری کردند، امروز به ظهور رسیده و این تفکر که ریشه ای انقلابي و اسلامی دارد، توانسته کاخهای ظلم را در جای جای جهان بلرزاند.

وي عنوان كرد: حلقه های شجره طیبه صالحین در جهت آموزش و پرورش تفکرات صحیح و عمقی در استحکام بخشیدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برمی دارد.

در این مراسم از 100 تن از ممتازان حلقه های شجره طیبه طالحین تجلیل شد.