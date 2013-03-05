  1. استانها
  2. یزد
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

با حضور معاون بسیح ستاد کل نیروهای مسلح/

100 نفر از بسيجيان ممتاز حلقه هاي شجره طيبه صالحين در طبس تجليل شدند

100 نفر از بسيجيان ممتاز حلقه هاي شجره طيبه صالحين در طبس تجليل شدند

طبس - خبرگزاری مهر: در همایشی با حضور معاون بسيج ستاد كل نيروهاي مسلح و جمعي از مسئولان طبس، از 100 نفر از ممتازان، سرگروه ها و حلقه های شجره طيبه صالحين نمونه پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان طبس تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسين صالحی در اين مراسم اظهار داشت: انقلاب به طور قطع برای همه ملتهای مسلمان به خصوص مسلمانان ایران، باعث خیر و برکت است و اين انقلاب از نعمتهای بزرگ خداوند است.

وی ادامه داد: برای هر کاری باید گفتمان سازی کرد یعنی حاکمیت یک تفکر را در یک مجموعه الگو كرد.

سردار صالحي با بيان اينكه طرح صالحین به دنبال حاکمیت دینی اسلامی کشور است، بيان كرد: تفکری که بسیجیان و دانش اموزان در ابتدای انقلاب پایه گذاری کردند، امروز به ظهور رسیده و این تفکر که ریشه ای انقلابي و اسلامی دارد، توانسته کاخهای ظلم را در جای جای جهان بلرزاند.

وي عنوان كرد: حلقه های شجره طیبه صالحین در جهت آموزش و پرورش تفکرات صحیح و عمقی در استحکام بخشیدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برمی دارد.

در این مراسم از 100 تن از ممتازان حلقه های شجره طیبه طالحین تجلیل شد.

کد مطلب 2012492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها