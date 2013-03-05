دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی عصر سه شنبه در جلسه شورای معاونان قضایی استان اضافه کرد: این نمایندگی در راستای نظارت شایسته بر مطابقت آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري دستگاههای اجرایی با قوانين و نیز حل اختلاف بين افراد و دولت راه اندازی می شود.

وی رضایت مندی مردم و جلوگیری از اتلاف هزینه ها در تردد به تهران را از دیگر اهداف ایجاد این دفتر برشمرد.

رئیس دادگستری استان افزود: با راه اندازی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در اردبیل رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، تصمیمات و اقدامات مأمورین، ادارات، سازمان‌های دولتی و... در این دفتر انجام خواهد شد.

به گفته وی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و.... از دیگر وظایف این دفتر است.

رضایی عنوان کرد: تصویب نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد، رسیدگی به شکایات کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی و... از دیگر مواردی است که در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری بررسی می شود.