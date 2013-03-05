  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

رضایی خبر داد:

دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در اردبیل راه اندازی می شود

دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در اردبیل راه اندازی می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی قضایی استان اردبیل از راه اندازی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری برای اولین بار در تاریخ این استان طی آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی عصر سه شنبه در جلسه شورای معاونان قضایی استان اضافه کرد: این نمایندگی در راستای نظارت شایسته بر مطابقت آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري دستگاههای اجرایی با قوانين و نیز حل اختلاف بين افراد و دولت  راه اندازی می شود.

وی رضایت مندی مردم و جلوگیری از اتلاف هزینه ها در تردد به تهران را از دیگر اهداف ایجاد این دفتر برشمرد.

رئیس دادگستری استان افزود: با راه اندازی دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در اردبیل رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، تصمیمات و اقدامات مأمورین، ادارات، سازمان‌های دولتی و... در این دفتر انجام خواهد شد.

به گفته وی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و.... از دیگر وظایف این دفتر است.

رضایی عنوان کرد: تصویب نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد، رسیدگی به شکایات کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی و... از دیگر مواردی است که در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری بررسی می شود.

کد مطلب 2012501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها