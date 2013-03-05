نیمی از کتب پس از انقلاب در دولت های نهم و دهم چاپ شده است

به گزارش خبرنگار مهر آئین اختتامیه بیست و سومین جایزه کتاب فصل عصر امروز سه شنبه 15 اسفند بدون حضور وزیر ارشاد و با حضور سرپرست معاونت فرهنگی این وزارتخانه در سرای اهل قلم برگزار شد.

علی اسماعیلی در این برنامه از پیشنهاد مدیرعامل خانه کتاب برای دعوت از همه برگزیدگان و داوران 24 دوره جایزه کتاب فصل و برپایی یک مراسم باشگاه با حضور آنها در دوره بیست و چهارم این جایزه که در بهار 92 برگزار خواهد شد استقبال کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گفت: از اول انقلاب تا الان 675 هزار عنوان کتاب در کشور چاپ شده و جای خوشحالی است که 450 هزار عنوان آن در دوره دولت های نهم و دهم چاپ شده است؛ یعنی بیش از نیمی از کل این کتابها.

اسماعیلی کتاب و کتابخوانی را یکی از بارزترین جلوه های اندیشه و همچنین دین اسلام را پرچمدار کتابخوانی خواند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گفت: کتاب، فراگیرترین، بادوام ترین، رساترین و ارزان‌ترین قالب انتقال دانش و روی آوردن به آن یکی از راههای رسیدن به کمال بشری است.

وی افزود: امروز یکی از دغدغه های بزرگ همه کشورها توسعه مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است. این امر در جامعه ما یک راهبرد ملی است و لذا نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد همچنین از فعالیت 200 ناشر الکترونیک در کشور خبر داد و با ارائه آماری از آنچه موفقیت های دو دولت اخیر نامید یادآور شد: در دولت های نهم و نهم تعداد کتابخانه های کشور به 2800 باب افزایش یافت. ما همچنین 31 ایستگاه مطالعه در کشور راه اندازی کرده ایم.

اسماعیلی همچنین با بیان اینکه در شش ماه گذشته بیش از 10 جشنواره در حوزه کتاب از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شده است را هدف این جوایز را شناسایی استعدادهای بالقوه، به بالفعل درآوردن آنها و رشد استعدادهای بالفعل عنوان کرد.

به گفته سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تاکنون 232 نمایشگاه استانی کتاب در کشور برگزار شده که در آنها یک میلیون و 432 هزار عنوان کتاب به معرض دید 12 میلیون نفری که از این نمایشگاهها بازدید کرده اند، درآمده است.

وی گفت: از میان این تعداد نمایشگاه استانی کتاب، 132 نمایشگاه در دوره دولت های نهم و دهم برپا شده است.

اسماعیلی در پایان با بیان اینکه ما بدنبال افزایش سرانه مطالعه در کشور هستیم از همه دست اندرکاران جایزه کتاب فصل قدردانی کرد.