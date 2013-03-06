شهر قزوین آماده استقبال از بهار می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای استقبال از بهار و نوروز 92، توسط ستاد نوروزی شهرداری قزوين بيش از 100 نوع خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.



نصرتی افزود: در برنامه های ستاد نوروزي 92 به موضوع گردشگری توجه ویژه ای شده و يكي از مهمترين راههای تحقق اين امر تكريم و ايجاد فضاهاي مناسب برای مسافران نوروزی است.



وی بيان کرد: در سال جاری توجه ويژه اي به محورهای اصلی، ورودی، ميادين، اطراف آثار تاريخی، مذهبی و بوستانها، آرامستان ها و مزار شهدا شده و در برنامه هاي استقبال از بهار شئون ايام فاطميه از پنجم فروردين ماه رعايت شده و برنامه ويژه اي در اين خصوص توسط سازمان های فرهنگی و ورزشی، زيباسازی و اداره روابط عمومی انجام خواهد شد.



شهردار قزوین یادآورشد: برنامه ريزی های امسال برای استقبال از بهار با شعار" استقبال از بهاران، خدمت به شهروندان" و" شهرداری و شهروندان همراه در بهاران" تعیین شده و انجام كارهاي هنرمندانه با هدف ايجاد شادابی و طراوت در سطح شهر با توجه ويژه به نظافت شهری، فضای سبز، لكه گيری، مرمت، آسفالت و زيباسازی با رعايت و مديريت نحوه هزينه و مدنظر قراردادن اقتصاد

مقاومتی از رويكردهای اصلی اين مجموعه در استقبال از بهار است.



وی با تشريح اقدامات اين مجموعه در استقبال از بهار افزود: استفاده از گونه های متفاوت گلهای فصلی در کنار کاشت گل بنفشه، واکاری گلدان های بزرگ کار گذاشته شده در سال گذشته، بازديد و مرمت آب نماهای شهری به خصوص ميادين و اضافه شدن ساعات کار آب نماها، مساعدت به ميراث فرهنگی در استقرار ستادهای نوروزی در بوستانها، مشخص کردن هفت پارک برای اسکان مسافران و ايجاد امکانات اوليه و معرفی بوستانهای ملت، دهخدا، بهشتی، مطهری، ابن سينا، رز و صفا به ستاد نوروزی استان و نيروی انتظامی از اقدامات سازمان پارك ها برای استقبال از بهار است.



شهردار قزوين بازديد از تمامي سرويس های بهداشتی و برنامه ريزی جهت باز بودن درب تمامي سرويس هاي بهداشتي درايام نوروز و نصب تابلوهاي موقت راهنماي سرويس هاي بهداشتي و نماز خانه ها، برگزاری کارناوال نوروزی از 27 اسفند لغايت پنجم فروردين، توجه ويژه به محورها و ميادين ورودي سطح شهر، تبليغات ويژه برای شناساندن قابليت هاي بوستان ملي باراجين برای گردشگران و پيگيري آغاز به کار مجدد شهر بازی اين بوستان، ساماندهی نهال و گل و گياه فروشان درسطح شهر به صورت متناسب با سيمای شهری و توجه ويژه به روشنايی ميادين و بوستان‌ها را از ديگر اقدامات سازمان پارک‌ها و فضای سبز براي استقبال از بهار دانست.



نصرتی اظهارداشت: نظافت ويژه محورهای مختلف شهر به خصوص محورهای ورودی و تاريخی و مذهبی و محل اسکان مسافران، شستشوی جداول و نرده های سطح شهر، توجه ويژه به نظافت سطح شهر در10 روز پايانی و پنج روز ابتدای سال، آمادگي لازم جهت مقابله با برف، کولاک و سيل احتمالی در ايام نوروز و نظافت سطح شهر بعد از چهارشنبه آخر سال و اطلاع رسانی ويژه به مردم در خصوص همکاری در نظافت شهر از اقدامات سازمان مديريت پسماندها برای استقبال از بهار است.



اين مسئول با اشاره به فعاليت های دیگر سازمانهای تحت پوشش شهرداری در استقبال از بهار گفت: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوين با تبليغات در راستای شناساندن قابليت های شهر قزوين در ورودی ها، عوارضی و محورهای اصلي و نصب تابلوهای راهنمای موقت مسير، برنامه ريزي جهت انجام برنامه ها و جشن های نوروزی و شناساندن فرهنگ شهر قزوين در سطح

شهر، حمام قجر و سعدالسلطنه به استقبال بهار می رود.



وی گفت: با تبين شعار قزوين پايتخت خوشنويسی، چهارمين حرم اهل بيت و شهر چهار انبياء برای مردم و گردشگران، هماهنگی با برخی مساجد در ورودي هاي شهر و محورهاي اصلي جهت باز بودن درب مسجد و سرويس هاي بهداشتي با اطلاع رساني مناسب جهت خدمات دهي به مسافرين و مساعدت به ساير دستگاهها درخصوص اختصاص محيط هاي تبليغاتي در این زمینه فعالیت خواهیم کرد.





نصرتی افزود: همچنين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني برنامه ريزی و آمادگي لازم برای استقرار در محورهاي مختلف سطح شهر در چهارشنبه آخر سال را دارد و برای استقرار کشيک های نوروزي در شهر و محورهاي ورودي شهر با هماهنگي ستاد نوروزی استان برای مقابله با حوادث غيرمترقبه پیش بینی لازم صورت گرفته است.



شهردار قزوین تصریح کرد: برپا کردن سفره هفت سين در مقابل بهشت فاطمه (س) و مزار شهدا، برگزاری مراسم تحويل سال با همکاری بنياد شهيد و سازمان فرهنگی و هماهنگی حضور مديران شهرداری در اين مراسم، ساماندهی، نظافت، زيباسازی و نصب بنرها و شعارهای ويژه در آرامستانهای صدر، نوبلی، حسينی و بهشت فاطمه (س)، استقرار اکيپ هاي ويژه در پنجشنبه آخر سال و روز اول سال نو و برخورد با متکديان در سطح آرامستانها توسط سازمان آرامستان‌ها انجام خواهد شد.



وی ممنوعيت حفاري در سطح شهر از 15 اسفند لغايت 15 فروردين با همکاري حوزه هماهنگي امور شهر، ممنوع شدن تخليه مصالح ساختماني درمحورهاي اصلي و ورودي شهر، رنگ آميزي جداول در محورهاي اصلي شهر با هماهنگي سازمان زيبا سازي و مديريت پسماندها، جمع آوري کارگاه ساختماني ميدان مينودر، پوشاندن برخي محيط هاي کارگاهي با هماهنگي سازمان زيبا سازي مانند ميدان تهران قديم و اتمام عمليات عمراني ميدان شهيد بابايی و سرداران را از وظايف مناطق سه گانه شهرداري قزوين براي استقبال از بهار عنوان كرد.



اين مسئول همچنين آمادگي لازم جهت مقابله با برف و سيل احتمالي، نظارت ويژه کشيک هاي پليس ساختمان و نظارت بيشتر بر ساخت و سازها، لکه گيري ومرمت آسفالت در محورهاي سطح شهر، ساماندهي ورودي هاي شمالي شهر( دانشگاه های آزاد و بين المللی)، برنامه ريزي جهت برخورد با دست فروشان و متکديان و سد معبرکنندگان و ترميم جداول ورودي شهر را ديگر وظايف مناطق سه گانه شهرداري قزوين براي استقبال از بهار نام برد.





وي بيان كرد: سازمان زيباسازي براي استقبال از بهار اقدامات مناسب سازي سطح شهر، نصب ريسه و پرچم هاي رنگي، آذين بندي ميادين، پهن کردن سفره هاي هفت سين، بررسي نور پردازي مناسب ميادين و اِلمانهاي شهري و رفع عيوب موجود با همکاري سازمان پارکها، نصب تبليغات مناسب شهري با همکاري سازمان فرهنگي و اداره روابط عمومي و مساعدت به ساير دستگاهها جهت امور اطلاع رساني ايام نوروز را انجام خواهد داد.



نصرتي افزود: سازمان نوسازي و بهسازي در اين ايام نيز اقدامات مناسب سازي خيابان سپه و معرفي مناسب اين خيابان و آثار تاريخي و مناسب سازي فضاي کاروانسراي سعدالسلطنه جهت بازديد عموم را انجام می دهد.

شهردار قزوين همکاري با مناطق درخصوص تامين اسفالت، لکه گيري و مرمت آسفالت، تامين آسفالت در ايام نورو، آمادگي لازم حوزه عمراني درخصوص همکاري با ستاد بحران استان و مناسب سازي اطراف کارگاههاي ساختماني با هماهنگي پيمانکاران مربوطه را از اقدامات حوزه معاونت فني و عمراني و سازمان عمران در اين ايام عنوان و بيان كرد: سازمان ترافيک نيز در اين ايام اقدامات دو طرفه کردن خيابان امام خميني (ره)، خط کشي ترافيکي محورهاي اصلي و ورودي شهر، نظافت و مرمت تابلوهاي راهنماي مسير و علائم ترافيکي سطح شهر و اتمام پروژه های اصلاح هندسي در سطح شهر و جمع آوری مصالح و نخاله هاي موجود را انجام خواهد داد.



وی مناسب سازي و رفع عيب از ايستگاههاي CNG ، نظافت، بازديد از سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه هاي اين ايستگاهها، اضافه شدن ساعات کاراتوبوسها در10 روز پاياني سال، همکاري با ميراث فرهنگي درخصوص اجراي تورهاي يک روزه گردشگري و کمک به تامين اتوبوس سازمان پايانه هاي مسافربري در صورت کمبود اتوبوس بين شهري در ايام سال نو را از اقدامات سازمانهاي

اتوبوسراني و تاکسيراني ذکر كرد.



نصرتی تصریح کرد: سازمان پايانه هاي مسافربري نيز در اين ايام برنامه ريزي برای مناسب سازي پايانه هاي مسافربري شهر قزوين و همکاری با ميراث فرهنگي جهت استقرار اکيپ ميراث فرهنگي در اين پايانه و نصب نقشه هاي گردشگری، بنرهاي خوش آمد و راهنماي مسير درپايانه مرکزي آزادگان را انجام خواهد داد.

