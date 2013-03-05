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۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

برترین نفرات رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان مشخص شدند

برترین نفرات رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان مشخص شدند

رقابتهای مرحله اول انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان عصر امروز سه شنبه با معرفی برترین نفرات اوزان هشتگانه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان طی روزهای 14 و 15 اسفندماه در سالن امام رضا (ع) شهرستان رستم کلا مازندران برگزار شد که در نهایت نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر مشخص شدند:

50 کیلوگرم: 1- صابر خانجانی (مازندران) 2- مجید میریانچی (تهران) 3- پیام بذری (سمنان) 4- ایمان وحدتی (گیلان) 5- مهران عمرانی (خراسان رضوی) 6- اصغر فرهمند (اردبیل)
55 کیلوگرم: 1- رضا اطری (یزد) 2- ابوالفضل چهاردولی (البرز) 3- محمد رمضان‌پور (مازندران) 4- دانیال حجتی (گلستان) 5- حسین رحیمی (البرز) 6- ابوالفضل دباغی (یزد)
60 کیلوگرم: 1- مهران شیخی (مازندران) 2- مسعود قهرمانی (کرمانشاه) 3- جواد ضیایی (مازندران) 4- بابک شاه‌میری (گیلان) 5- فردین قهرمانی (همدان) 6- محمد گله‌دار (لرستان)
66 کیلوگرم: 1- سجاد عبدی (مازندران) 2- حامد سعادت (گیلان) 3- پیمان حقی (تهران) 4- امیر مظفری (قم) 5- رضا رجبعلیان (خوزستان) 6- مجید عبدالرحیمی (تهران)
74 کیلوگرم: 1- علی شفیع زاد (مازندران) 2- محمد مکتب دار (خراسان شمالی) 3- سید علی موسوی (گیلان) 4- سعید طهماسبی (کرمانشاه) 5- علی صبوری (قم) 6- پوریا اولاد اقبال (همدان)
84 کیلوگرم: 1- سید علی عبداللهی (مازندران) 2- امید کمالی اقدم (آذربایجان شرقی) 3- مهدی پاغوش (گیلان) 4- هادی وفایی پور (همدان) 5- مهدی هدایتی (مازندران) 6- وحیدرضا معارف غیاسوند (قزوین)
96 کیلوگرم: 1- سعید ریاحی (گلستان) 2- امید قجر  (مازندران) 3- عارف خلفیان (کرمان) 4- مهدی جباری (تهران) 5- پدرام جمشیدی (تهران) 6- امیر احمدی (تهران)
120 کیلوگرم: 1- مهدی گنبدانی (همدان) 2- فرشاد کیایی (آذربایجان شرقی) 3- محسن کاظمی (فارس) 4- عباس با اصل (خراسان شمالی) 5- سید مهرشاد محمدی (مازندران) 6- سید ایمان حسینی (مازندران)

نفرات برتر این رقابتها با نظر کمیته فنی جواز حضور در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان برای شرکت در رقابتهای آسیایی و جهانی را کسب می کنند. این مسابقات با مقررات داوری تدوین شده توسط حوزه مدیریت تیمهای ملی کشتی آزاد برگزار می شود.

کد مطلب 2012529

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