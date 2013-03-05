برترین نفرات رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات مرحله اول انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان طی روزهای 14 و 15 اسفندماه در سالن امام رضا (ع) شهرستان رستم کلا مازندران برگزار شد که در نهایت نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر مشخص شدند:

50 کیلوگرم: 1- صابر خانجانی (مازندران) 2- مجید میریانچی (تهران) 3- پیام بذری (سمنان) 4- ایمان وحدتی (گیلان) 5- مهران عمرانی (خراسان رضوی) 6- اصغر فرهمند (اردبیل)

55 کیلوگرم: 1- رضا اطری (یزد) 2- ابوالفضل چهاردولی (البرز) 3- محمد رمضان‌پور (مازندران) 4- دانیال حجتی (گلستان) 5- حسین رحیمی (البرز) 6- ابوالفضل دباغی (یزد)

60 کیلوگرم: 1- مهران شیخی (مازندران) 2- مسعود قهرمانی (کرمانشاه) 3- جواد ضیایی (مازندران) 4- بابک شاه‌میری (گیلان) 5- فردین قهرمانی (همدان) 6- محمد گله‌دار (لرستان)

66 کیلوگرم: 1- سجاد عبدی (مازندران) 2- حامد سعادت (گیلان) 3- پیمان حقی (تهران) 4- امیر مظفری (قم) 5- رضا رجبعلیان (خوزستان) 6- مجید عبدالرحیمی (تهران)

74 کیلوگرم: 1- علی شفیع زاد (مازندران) 2- محمد مکتب دار (خراسان شمالی) 3- سید علی موسوی (گیلان) 4- سعید طهماسبی (کرمانشاه) 5- علی صبوری (قم) 6- پوریا اولاد اقبال (همدان)

84 کیلوگرم: 1- سید علی عبداللهی (مازندران) 2- امید کمالی اقدم (آذربایجان شرقی) 3- مهدی پاغوش (گیلان) 4- هادی وفایی پور (همدان) 5- مهدی هدایتی (مازندران) 6- وحیدرضا معارف غیاسوند (قزوین)

96 کیلوگرم: 1- سعید ریاحی (گلستان) 2- امید قجر (مازندران) 3- عارف خلفیان (کرمان) 4- مهدی جباری (تهران) 5- پدرام جمشیدی (تهران) 6- امیر احمدی (تهران)

120 کیلوگرم: 1- مهدی گنبدانی (همدان) 2- فرشاد کیایی (آذربایجان شرقی) 3- محسن کاظمی (فارس) 4- عباس با اصل (خراسان شمالی) 5- سید مهرشاد محمدی (مازندران) 6- سید ایمان حسینی (مازندران)

نفرات برتر این رقابتها با نظر کمیته فنی جواز حضور در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد جوانان برای شرکت در رقابتهای آسیایی و جهانی را کسب می کنند. این مسابقات با مقررات داوری تدوین شده توسط حوزه مدیریت تیمهای ملی کشتی آزاد برگزار می شود.