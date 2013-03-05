به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار عصر سه‌شنبه در مراسم گراميداشت سالروز تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در تالار فرهنگ يزد اظهار داشت: كانون هاي مساجد از طريق هدايت و روشنگري جوانان بايد در صف مقدم جنگ نرم باشند.

وي افزود: كانون هايي موفق‌تر هستند كه براي همه اعضاي خود تقسيم كار مي كنند و مسئوليت را متناسب بين افراد تقسيم مي كنند.

جوكار تاكيد كرد: اگر مي خواهيم جوانان را بيشتر در مساجد ببنيم، بايد به آنها مسئوليت داده و آنها را از وقايع مختلف در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... آگاه كنيم.

وي با تاكيد بر توسعه كيفي كانون ها در كنار توسعه كمي آنها، اظهار داشت: ابزار مناسب بايد در كانونهاي مساجد در اختيار جوانان قرار گيرند زيرا در غير اين صورت، اين امكانات از سوي پديدآورندگان فرقه هاي نوظهور در اختيار جوانان قرار مي گيرد و به سمت آنها جذب مي شوند.

جوكار با اظهار تاسف از اينكه برخي فرقه هايي كه امروز كشف مي‌شود، دانش آموزان تشكيل مي دهند، افزود: بايد از ظرفيت كانون هاي مساجد براي مقابله با فرقه هاي نوپديد استفاده شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موازي كاري هايي كه در مورد امور مساجد وجود دارد، اظهار داشت: تا زماني كه نهادهاي مختلف موازي كاري مي‌كنند در امور مساجد به جايي نمي‌ رسيم.

وي تاكيد كرد: ائمه جماعات در مساجد بايد محور باشند و همه اقدامات بايد پيرامون روحاني مسجد انجام شود تا همه نيروها در يكجا جمع و تبديل به نيروهاي كارآمد شوند.