چهارمین کاروان خانواده شهدای فردوسیه به کربلا اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدی اظهار داشت: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و خانواده معظم آنان اقدام به برگزاری اردوهای زیارتی ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس شهرفدوسیه، طبق برنامه ریزی و هماهنگی با فرمانداری شهرستان، خانواده معظم شهدا به نوبت به کربلای معلی اعزام می شوند و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چهارمین کاروان خانواده معظم شهدای معظم شهر فردوسیه از طریق فردگاه امام خمینی (ره) وارد کربلای معلی خواهند شد.

وی بابیان اینکه شهدا و خانواده معظم آنها حق بزرگی بر گردن همه ما مردم ایران اسلامی دارند، گفت: این کمترین کاری است که ما می‌توانیم در حق این افراد در قالب خدمات رسانی به آنان انجام دهیم، در این کاروان تعداد ۱۳ نفر از خانواده معظم شهیدان افشار، امینی، جوجلو، شاهبیگی، محققی و منصوریان به مدت یک هفته توسط کاروان راهیان تلاش کوثر در کربلای معلی اقامت خواهند داشت.

تقدیر از شهرداری اندیشه در همایش شهرداران استان تهران

در همایش روز یکشنبه که به میزبانی شهرداری رباط کریم در کاروانسرای حاج کمال این شهر برگزار شد، از روابط عمومی شهرداری اندیشه به دلیل همکاری و هماهنگی با حوزه معاونت امور عمرانی و داشتن سایت فعال و اطلاع رسانی مطلوب عملکرد شهرداری از سوی معاونت امور عمرانی تقدیر بعمل آمد.

همچنین در بخش دیگری از این همایش، محمودی معاون امور عمرانی استانداری از حسینی شهردار شهریار که حایز رتبه اول در جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های خدماتی و عمرانی شهرداری شده بود تقدیر به عمل آورد.

توزیع 45 هزار اصله نهال رایگان در شهریار

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و گرامیداشت روز درختکاری تعداد 45 هزار اصله نهال رایگان توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهریار در محلهای امام زاده اسماعیل (ع)، چهارراه قائم، پارک شاهد امیریه، پارک امام خمینی اندیشه، پارک آزادگان کهنز، پارک کودک شهریار و رزکان روبروی شهرداری میان شهروندان توزیع شد.

کارگاه تولید غیرمجاز فرآوردهای نفتی در رباط کریم کشف شد

فرماندار شهرستان رباط کریم اظهار داشت: در بازدید تیم مشترک نظارت و بازرسی از صنوف و واحدهای تولیدی، یک کارگاه تولید غیرمجاز فرآوردهای نفتی کشف و پلمپ شد.

بیژن سلیمان پور گفت: در این سوله عده ای سود جو به صورت غیرقانونی، اقدام به تولید گریس می کردند و قصد داشتند یک دستگاه کامیون حامل 100 بشکه 220 لیتری ازاین مواد غیرمجاز و غیر استاندارد را جهت عرضه به بازار بارگیری کنند که با حضور به موقع گشت بازرسی، از این اقدام جلوگیری به عمل آمد و کامیون مذکور توقیف شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین در این بازرسی 100 بشکه گریس دیگر که در محوطه سوله انبار شده بود، کشف و ضبط شد و عاملان تولید این کالای غیرمجاز نیز بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

اولین نشست شورای مشارکتهای مردمی شهریار برگزار شد

رئیس بهزیستی شهرستان شهریار اظهار داشت: در این جلسه راه کارهای عملی جهت جذب مشارکتهـای عمومی، ایجاد فرصت های شغلـی برای معلولین و تأمین هزینه هــای مسکن و درمان جامعه هدف بهزیستی مـورد بحث و تبادل نظر قـرار گرفت.

علـی اصغـر یوسـف زاده عنوان کرد: در مصوبات این نشست به بازدیدهـای دوره ای توسط اعضـا شـورا از منازل توانخواهان جهت هدفمند کردن این جلسـات و همچنین تلاشی برای اشتغال پایدار جامعه هدف با تعاملات اعضاء و ادارات تاکید شد، همچنین مقرر است تا جلسات بصورت مستمر با برنامه ریزیهای مناسب به صورت ماهانه برگزار شود.

توزيع 10 هزار اصله درخت در مسكن مهر پرند