9هزار نفر در طرح ساماندهي مشاغل خرد يزد ثبت نام كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد اکبری اظهار داشت: مهمترین و آخرین حلقه توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد، توانمندسازی اقتصادی و مسئله اشتغال آنهاست.

وی افزود: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در سال 90، ساماندهی اشتغال خرد در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر به کمیته امداد محول شد تا این نهاد به عنوان دبیرخانه این ستاد این کار را عملیاتی کند.

اکبری از اختصاص 300 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی و خوداشتغالی خبر داد و اضافه کرد: 180 میلیارد ریال برای ایجاد طرح های خوداشتغالی و 120 میلیارد ریال آن برای ایجاد مشاغل خانگی اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با بیان اینکه بیش از 9 هزار نفر از 15 تا 30 دیماه در این طرح ثبت نام کرده اند، گفت: با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده، فراخوان داده می شود و بر اساس شرایط، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی، پذیرش صورت گرفته و افراد واجد شرایط تسهیلات لازم را دریافت می كنند.

اکبری، مدت اجرای این طرح را یکسال عنوان کرد و افزود: میزان تسهیلات مشاغل خانگی 50 میلیون ریال و برای سایر مشاغل 150 میلیون ریال است.