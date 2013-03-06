به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست‌های فرهنگی هنری که توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود، روز گذشته 15 اسفندماه نشست فیلم سینمایی "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" با حضور محمدهادی کریمی و علی لدنی کارگردان و تهیه‌کننده این فیلم سینمایی برگزار شد. در پانزدهمین نشست هفتگی این کانون فرهنگی هنری بعد از نمایش فیلم کارگردان فیلم به سوالات طلاب پاسخ داد.

در ابتدای جلسه علیرضا زهادی که اجرای نشست را بر عهده داشت، عنوان کرد: هنگام تماشای این اثر من نفس‌گیر بودن فیلم را دریافتم و مطمئنم موضوع فیلم در بیرون از سالن سینما و جامعه نیز همین‌قدر نفس‌گیر است. ممکن است این نوع سینما در گیشه دچار مشکل شود اما این وظیفه دولت است که از این آثار حمایت کند و به این نوع تفکر سوبسید بدهد. شخصا جرات و جسارت کریمی و لدنی تهیه کننده فیلم را برای ساخت چنین اثری ارزشمند می دانم.

در ادامه علی لدنی تهیه‌کننده فیلم با اشاره به دو فیلمی که با محمد هادی کریمی کار کرده گفت: من دو فیلم"برف روی شیروانی داغ" و "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" را در مقام تهیه‌کننده با محمد هادی کریمی کار کردم که از هر دو فیلم لذت بردم. این فیلم حرف های جدیدی در سینمای ایران مطرح می کند و تلاش‌های من و همکارانم و کارگردان باعث شد این اثر با دل و جان ساخته شود.

ایمانی که به امید منتهی نشود عقیم است

در بخش دیگری از این جلسه محمد هادی کریمی در پاسخ به این پرسش که منظور از نام فیلم و به کار بردن کلمه بشارت چیست، عنوان کرد: بشارت در ادیان مختلف مشترک است و بار معنایی خاصی دارد. بشارت یعنی کسی که مستقیم یا غیرمستقیم ایمان می‌آورد. اما این ایمان اگر به امید منتهی نشود ایمانی عقیم است. بشارت مناسب‌ترین کلمه‌ای بود که می‌شد برای این فیلم از آن بهره برد. معتقد بودم که نام فیلم باید امیدبخش باشد چون در انتهای فیلم بازگشت به شخصیت مینو بازگشت به یک زن نیست بلکه بازگشت به دنیایی دیگر است.

وی در پاسخ به یکی از طلاب که به نامناسب بودن حجاب بازیگر زن فیلم انتقاد داشت، گفت: لطفا به جای زنان حوزوی تصمیم نگیرید. باید این مساله که اسلام یعنی مصیبت و یا نمایش آدمی مریض و زشت را برای خود حل کنید و با دیدی تازه به اسلام و زنان مسلمان بنگرید. شخصیت مینو در فیلم در عین حال که زنی مومن و طلبه است باید در منزل برای همسرش لباس مناسب بپوشد. چرا به نکات مثبت و اخلاقی این شخصیت نگاه نمی کنید و تنها رنگ آبی یا نارنجی لباس او را می‌بینید. بگذارید در یک فیلم تصویر درست از زنی که پایبند به مسایل دینی است به نمایش گذاشته شود. در این فیلم من عمدا شخصیت مینو را خاکستری تصویر کردم. نباید تصویر ویرانگری از یک زن مسلمان ارائه دهیم. مینو زنی است که چیزهایی را که اخلاق، انسانیت، دین و مدرنیته از او خواسته به درستی عملی می‌کند.

وی افزود: شما نباید بازیگر را در فیلم ببینید بلکه باید با شخصیتی که او نقشش را ایفا می کند همراه شوید و با او پا به حریم خصوصی اش بگذارید. من متاسفم که افرادی مثل شما همه چیز را ول کرده و فقط به یک تار موی بازیگر چسبیده‌اند. قبل از شما محسن مخملباف که همه می دانیم الان چه فیلم هایی می سازد نیز همین مسائل را مطرح کرده بود پس بهتر است نکات تازه ای را یادآور شوید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا مینو در طول فیلم نمی‌تواند بر شوهرش و دانش آموزان مدرسه تاثیر بگذارد گفت: مینو در طول فیلم بارها می گوید که یک ابر انسان نیست. همین مسئله که ما بتوانیم شخصی را نشان دهیم که توانسته یک نفر را به راه راست هدایت کند کافی است. او در نهایت بر شوهرش و برخی از دانش آموزان مدرسه تاثیر می گذارد.

تصویر نادرستی از شیطان در سریال های مناسبی ما به نمایش در می‌آید

کریمی در بخش دیگری از این نشست درباره دلایل ساخت این فیلم توضیح داد: الهه احمدی که یکی از بانوان طلاب است و آموزش فیلمنامه نویسی نیز نزد مینو فرشچی می بیند فیلمنامه ای را با عنوان "باریکه راه مزرعه"به من پیشنهاد داد. در آن زمان من در شرایط نامناسب روحی قرار داشتم و مایوس و تلخ و تاریک بودم. ابتدا تصمیم نداشتم این فیلم را بسازم اما بعد متوجه شدم اگر به این شکل به زندگی ادامه دهم فرقی با شخصیت‌های فیلمنامه ندارم بنابراین انگیزه ساخت این فیلم در من شکل گرفت. نکته دوم که مرا به ساخت این اثر ترغیب کرد چهره نادرست و غلطی است که در سریال‌های مناسبتی ما از شیطان به نمایش می‌گذارند و به او تجسم می بخشند.

وی ادامه داد: در حالیکه شیطان نمی‌تواند در امور دنیوی دخل و تصرف کند او تنها یک دعوت‌کننده است و ذهن را پریشان می کند. وظیفه ما این است که یاس و افسردگی از خداوند و آینده را از چهره مان برداریم. این چیزی است که مینو در این فیلم به آن می‌رسد. مهمترین معرفی از خداوند در دین اسلام صورت می‌گیرد. خداوند رحمان و رحیمی که از رگ گردن نیز به ما نزدیکتر است. از این خداوند نباید مایوس شد. به جوانان امروزی باید این نکته‌ها را آموزش دهیم. در این فیلم تاکیدم بر این بود که هرچیزی که رنگ خدا به آن نخورد می تواند وسوسه‌کننده و شیطانی باشد.

دین و زندگی در جامعه فقط یک درس ضریب دار در کنکور است

این کارگردان متذکر شد: متاسفانه دین و زندگی تنها به عنوان یک درس که در کنکور ضریب دارد مطرح می شود. در واقع همه ممسائل برای ما خالی از معنای اصلی شده اند. در این فیلم تلاش کردم بدون شعار دادن و به صورت مستقیم دو نوع سبک زندگی را به نمایش بگذارم. من این فیلم را ساختم تا برخی به این نکته توجه کنند که چقدر ایمانشان وابسته به نوع زندگی، حساب های بانکی، و میز کارشان است. همه این مسایل در زندگی شیطان هستند و ما را وسوسه می‌کنند. برای ساخت این اثر از بهمن حبشی که از شاگردان علامه جعفری بوده است مشاوره گرفتم. در "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" ناامیدی از رستگاری نوع بشر توسط فرقه‌های فراماسونری و شیطان‌پرستی هدف اصلی بوده است.

حاشیه‌ها:

- این نشست خبری با حاشیه های جالب توجهی هم همراه بود. از جمله این حاشیه ها اعتراض و انتقاد طلاب حاضر در جلسه به نحوه پوشش هنگامه قاضیانی در نقش مینو بود. این افزاد معتقد بودند یک زن مسلمان حوزوی در مقابل نامحرم و در اجتماع به این شکل حاضر نمی شود. البته این سخنان با واکنش محمد هادی کریمی همراه شد.

- خانم هایی که در این جلسه به تماشای فیلم نشسته بودند بیشتر از مردان با فیلم ارتباط برقرار کرده و در انتقادات مطرح شده با آقایان مخالف بودند.

- یکی از طلاب حاضر در جلسه با بیان اینکه سینمای ایران حجاب تازه ای را به جامعه تزریق کرده است و حرام خدا را حلال کرده است از وضعیت نامناسب حجاب بازیگران زن در فیلم‌ها و چگونگی به تصویر کشیدن آنها در فضای منزل در آثار سینمایی انتقاد کرد.

- یکی دیگر از حاضران در جلسه با اشاره به اینکه کریمی حرف‌های درستی را بیان می کند اما نتوانسته دیدگاهش را در فیلم به نمایش بگذارد از تعریف ضعیف فراماسونری و جواب‌های غیر قرآنی که درباره این فرقه داده می شود ابراز نارضایتی کرد.

- در مقابل این صحبت ها برخی از بانوانی که در جلسه حضور داشتند از کریمی برای توجهش به مسایل و مشکلات نوجوانان و ارائه تصویر درستی از یک زن طلبه تشکر کردند.