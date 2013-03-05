پارک گل نرگس در رباط کریم افتتاح شد

به گزاری خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز با حضور نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهر و تنی چند از مسئولان، یکی از مدرنترین پارک استان تهران در شهر رباط کریم افتتاح شد.

در این مراسم شهردار رباط کریم گفت: این مجموعه تفریحی و رفاهی با نام زیبای گل نرگس با همت و تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری رباط کریم درزمینی به مساحت 5.4 هکتاری با امکانات مدن و پیشرفته افتتاح شد.

منوچهر رضائی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پارک تفریحی افزود: پارک گل نرگس در فضائی به مساحت 47 هزار مترمربع احداث شده که یکی از مزایای آن ایجاد محیطی شاد و فضایی باز به منظور برگزاری جشنها و فستیوالهای متعدد تعریف شده است.

این مسئول با اشاره به دیگر امکانات داخل این مجموعه تفریحی نیز اعلام کرد: این پارک که توسط مهندسین شهرداری طراحی و ساخته شده، امکاناتی از قبیل فضای بازی کودکان، فضای نمایشگاهی، محوطه های ورزش و سلامت، زمین بازی کودکان و نوجوانان، آبنما، مسیر تندرستی، پارکینگ مجزا، نمازخانه، سرویسهای بهداشتی و ... دیده شده است.

وی همچنین یاد آور شد: در این راستا شورای اسلامی شهر و نیز حمایتهای بی دریغی از این پروژه داشته که این همکاری و تعامل منجر به تسریع در ساخت این مجموعه تفریحی و رفاهی برای مردم قدرشناس این شهرستان شد.

در حاشیه بهره برداری از پارک، مراسم روز درختکاری نیز از سوی مسئولان حاضر در مراسم با کاشت چندین نهال بصورت نمادین آغاز شد.