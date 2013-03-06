خودداری از تبدیل شدن دانشجویان دکتری به حقوق بگیر دولت با پرداخت پژوهانه

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کبگانیان در جلسه ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور درباره حمایت از دانشجویان دکتری، گفت: سیاست‌های مربوط به حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دوره دکترا یکی از مصوبات راهگشای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع در سال جاری است.

وی افزود: با توجه به این نکته که دانشجویان دوره دکتری اغلب دارای خانواده هستند برای خودداری از تبدیل این دانشجویان به حقوق بگیر دولت، در قالب پژوهانه مبالغی برای امرار معاش به آنان پرداخت می‌شود تا بدون دغدغه بتوانند به فعالیت تمام وقت علمی و پژوهشی بپردارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سیاست‌های مربوط به سنجش آموزش عالی و پذیرش دانشجو هم یکی دیگر از اقدامات مهم ستاد راهبری اجرای نقشه در سال 91 است.



به گفته کبگانیان، اصلاح روند فعلی پذیرش دانشجو که صرف مهارت در تست زدن کسی بتواند وارد دانشگاه های معتبر شود، اصلی ترین موضوع در این سیاست ها است.



وی افزود: موضوع مهم آمایش آموزش عالی و بررسی کامل این موضوع که با توجه به نیازهای بومی و منطقه‌ای در دانشگاه‌های کشور چه تعداد دانشجو با چه ترکیب جنسیتی و در چه رشته‌هایی باید مشغول به تحصیل باشند، از دلایل اصلی طرح این موضوع در ستاد راهبری است.



