  1. استانها
  2. تهران
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۲:۰۰

گروسی:

ملت ایران در مقابل استکبار جهانی ایستاد/ دشمن در انتخابات آینده ناامید می شود

ملت ایران در مقابل استکبار جهانی ایستاد/ دشمن در انتخابات آینده ناامید می شود

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم  قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در صحنه های مختلف، از جمله راهپیمایی 22 بهمن ماه استکبار جهانی را در مذاکرات اخیر گروه 1+5 وادار به عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر سه شنبه در آخرین شورای اداری سال 91 شهرستان قدس اظهار داشت: دشمنان از دیدگاه خود یک گام به عقب رفتند و دستیابی به علوم مختلف از جمله انرژی هسته ای را حق مردم می دانند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: هدف دشمنان ایجاد نارضایتی و ناامنی در کشور اسلامی ایران است که این هدف شوم با هوشیاری مردم و تدابیر حکیمانه رهبری محقق نخواهد شد.
 
این مسئول عنوان کرد: در حقیقت امنیت، اقتدار، عزت و سربلندی ایران اسلامی را مدیون امام راحل(زه) و شهدای عزیز هستیم و به برکت خون شهدا، هر روز توسعه، آبادانی و پیشرفت چشمگیری در حوزه های مختلف حاصل می شود.
 
این مسئول با تاکید بر اصل خدمت رسانی گفت: خدمت به مردم از مهمترین عبادات است و انتظار می رود تا تمامی مسئولان در چارچوب قانون و به منظور تامین آرامش و آسایش مردم تدبیر،برنامه ریزی و اقدام کنند.
 
گروسی عنوان کرد: مردم از برخی رفتارهای دوگانه و تبعیضها گله مند و ناراضی هستند لذا مسئولان باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح این موارد را برطرف و تمام توان خود را صرف خدمت به مردم کنند، این امرموجب دلگرمی مردم خواهد شد.
 
این نماینده به نیاز شهرستان و شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری فاز اول تصفیه فاضلاب، تکمیل تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر و صدور اسناد مالکیت اراضی اوقافی از مهمترین خواسته های بحق مردم است که باید در اولویت قرار گیرد.
 
وی افزود: ضروری است تا مسئولان با دقت و توجه ویژه ای نسبت به زیرساختهای شهرستان در حوزه های مختلف، خدمات ارزنده ای را ارائه دهند.
کد مطلب 2012581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها