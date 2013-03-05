ملت ایران در مقابل استکبار جهانی ایستاد/ دشمن در انتخابات آینده ناامید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر سه شنبه در آخرین شورای اداری سال 91 شهرستان قدس اظهار داشت: دشمنان از دیدگاه خود یک گام به عقب رفتند و دستیابی به علوم مختلف از جمله انرژی هسته ای را حق مردم می دانند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: هدف دشمنان ایجاد نارضایتی و ناامنی در کشور اسلامی ایران است که این هدف شوم با هوشیاری مردم و تدابیر حکیمانه رهبری محقق نخواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در حقیقت امنیت، اقتدار، عزت و سربلندی ایران اسلامی را مدیون امام راحل(زه) و شهدای عزیز هستیم و به برکت خون شهدا، هر روز توسعه، آبادانی و پیشرفت چشمگیری در حوزه های مختلف حاصل می شود.

این مسئول با تاکید بر اصل خدمت رسانی گفت: خدمت به مردم از مهمترین عبادات است و انتظار می رود تا تمامی مسئولان در چارچوب قانون و به منظور تامین آرامش و آسایش مردم تدبیر،برنامه ریزی و اقدام کنند.

گروسی عنوان کرد: مردم از برخی رفتارهای دوگانه و تبعیضها گله مند و ناراضی هستند لذا مسئولان باید با مدیریت و برنامه ریزی صحیح این موارد را برطرف و تمام توان خود را صرف خدمت به مردم کنند، این امرموجب دلگرمی مردم خواهد شد.

این نماینده به نیاز شهرستان و شهروندان اشاره کرد و اظهار داشت: بهره برداری فاز اول تصفیه فاضلاب، تکمیل تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر و صدور اسناد مالکیت اراضی اوقافی از مهمترین خواسته های بحق مردم است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: ضروری است تا مسئولان با دقت و توجه ویژه ای نسبت به زیرساختهای شهرستان در حوزه های مختلف، خدمات ارزنده ای را ارائه دهند.