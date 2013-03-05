دولت تعلیم دهنده ولایت الهی باید سر کار آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر خرازی شامگاه سه شنبه در مراسم سخنرانی در مسجد امیر (ع) گرگان اظهار کرد: ما برای اسلام و قرآن انقلاب کردیم و به این منظور انقلاب کردیم که ولایت اهل بیت و سخن برآمده از آین بزرگواران در این نظام نه تنها عرضه بلکه اجرا شود و آنچه که ما در این دوران تاکنون نداشته ایم یک ساختار دینی در اداره دینی کشور بوده است.

وی گفت: مردم ما چه شیعه و چه سنی در درونشان به اهل بیت ارادت دارند و ما باید ولی را به معنای محبوب و رهبری را به امامت و ولایت عاشقانه تعریف کنیم.

وی ادامه داد: همه ما در کشور به دنبال پیدا کردن یک مدل اسلامی برای اداره امور مملکت هستیم که ما را به ظهور صاحب امر (عج) ملحق کند و اگر ما بخواهیم در ظهور تعجیل شود باید آحاد متقین و تشکلات متقین شکل بگیرد و ما باید فقیهانه سخن بگوییم.

خرازی بیان کرد: دوران صدر اسلام و دوران غیبت امام زمان (عج) برای اینست که به مرحله متقین برسیم و تا زمانی که به این مرحله نرسیده ایم ظهوری صورت نمی گیرد.

وی افزود: ما باید پس از ظهور حضرت مهدی (عج) خوش استقبالی کنیم اما در این میان بدرقه خوب مهم تر است.

خرازی بیان کرد: انسان ابتدا باید به تقوا رسیده بعد به مرحله نظم ولایت امری که بسیار مهم تر از ملایت مداری است برسد، امروز مسئولان کشوری ما ادب ولایت مداری و تعهد ولایی ندارند.

وی گفت: در دولت حزب الله این مصائب وجود نخواهد داشت و من به دنبال پیدا کردن مسلمانان، مومنین و متقین هستم، مسلمانی 17 شرط دارد که سه شرط آن دروغ نگفتن امانتداری و عمل به قراددادها و تعهدات است.

مدير مسئول روزنامه حزب الله بیان کرد: کاندیداها حق ندارند به نام دستگاهی که در آن مشغول هستند سفر کرده و مردم را به دور خود جمع کنند و از پول بیت المال هزینه های تبلیغاتی خود را بپردازند.

حجت الاسلام خرازی افزود: برخی باندهای مافیایی به دنبال نزدیک کردن خود به مسئولان بوده و پس از کمک به آن ها به دنبال کسب منافع خود هستند، مسئولان ارشد نظام نیز باید حواسشان باشد که کاندیداها از کجا هزینه تبلیغات خود را تامین می کنند چراکه با پول مردم و متعفن نمی توان یک دولت متقی را به وجود آورد.

وی گفت: ناشناخته هایی که در کشور به وجود می آید به خاطر ربا خواری است و ما تنها کشوری هستیم که رباخواری به صورت علنی و قانونی در آن انجام می شود، وام های بانکی با بهره های بالا و سهام سرمایه گذاری در بانک همه به نوعی ربا خواری است و کسانی که از این وام ها استفاده کرده پول حرام را وارد زندگی خود می کنند.

وی ادامه داد: نیروهای ارزشمند انقلاب نباید خود را آلوده بانک کنند و نیروهای مسلح و اعتقادی و مدافعان از نظام زمانی که از این وام ها استفاده کنند خود را مبتلا به مال حرام کرده و نیرویی که به مال حرام مبتلا است چگونه می خواهد از اسلام دفاع کند.

خرازی بیان کرد: دولت حزب الله باید دولتی باشد که تمامی این ها را از بستر پاک کرده و ربا خواری را متوقف کند. مسئله انقلاب و حل مشکلات نظام و حل بی برکتی پول در نظام و عمرهای بی برکت با حل این بحران ها حل شده و هر چقدر ولایت مدارتر و به ائمه نزدیکتر باشیم این اثرات تخریبی کمتر می شود.

وی در پایان گفت: شکل دادن دولت متقین شعار قشنگی است اما کار بسیار مشکلی است که باید انجام شود و سخنانی که مطرح شده نقد به شخص یا جریان خاصی نیست بلکه روندی است که که باید در کشور اصلاح شود و ما برای اسلام آمده ایم.