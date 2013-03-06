عوامل کوتاهی بی آبی شهرک صنعتی پرند را اعلام می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، نعت الله ترکی بعدازظهر امروز در حاشیه بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی شهرستان رباط کریم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص عدم تحقق وعده داده شده مبنی برحل مشکل بی آبی فاز اول شهرک صنعتی پرند نیز اظهار داشت: طی جلسه ای که دوماه پیش داشتیم مقرر شده طی دو هفته مشکل بی آبی فاز اول شهرک صنعتی پرند از سوی متولی امر رفع گردد ولی این وعده محقق نشده است.

وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم قطع یقین در جریان باشید که عوامل این کوتاهی را به رسانه های خواهم کشید.

این مسئول عنوان کرد: در نشست کارگروهی که دو ماه پیش در فاز یک شهرک صنعتی پرند داشتیم، مقرر شد که این مشکل طی چند روز آتی حل شود، ولی این مصوبه اجرا نشد که به همین خاطر من صورتجلسه آن نشست را از فرمانداری تحویل گرفتم که از روز شنبه شخصا این موضوع را پیگیری خواهم کرد و اگر در این راستا مسئولان مربوطه دلیل قانع کننده ای نداشته باشند بطور جدی برخورد خواهیم کرد.

ترکی تاکید کرد: اگر احساس کنیم که بدون هیچ دلیل و مدرک چنین کوتاهی صورت گرفته در رسانه های عوامل این کوتاهی و بی تدبیری را فاش خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران افزود: برای ما قابل پذیرش نیست که افرادی بدون هیچ ادله ای بخواهند در قبال کسانی که در عرصه صنعت و تولید زحماتی زیادی را متحمل می شوند در آتش بی آبی گرفتار بروکراسی اداری برای این کار شوند.