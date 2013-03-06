توزیع و کاشت 530 هزار نهال در استان زنجان/ فضای سبز باید مدیریت شود

محمد رئوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش سرانه فضای سبز را از وظایف شهرداران اعلام کرد و افزود: این امرمهم از وظایف ذاتی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و در این راستا این امر حق و حقوق شهروندی است.

وی ، به افزیش سرانه فضای سبز در ستاد عمران شهری اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری‌ها باید به همه امور شهری مورد نیاز شهروندان توجه کنند و برنامه ریزی های لازم را در دستور کار قرار دهند.

استاندار زنجان اظهار داشت: نشاط آفرینی و فرح بخشی از از وجود فضای سبز است که در این راستا ایجاد، گسترش و نگهداری از فضای سبز در سطح شهرها از اولویت‌های کاری شهرداران محسوب می‌شود.

رئوفی نژاد، در راستای ایجاد و گسترش فضای سبز استان مسافران تمایل پیدا می کنند که به مکانهای سرسبز مسافرت کنند بنابراین ایجاد فضای سبز از دلایل بسیار مهم در جذب مسافران است.

وی در ادامه یاد آورشد:سلامت جسمی و روحی مردم با فضای سبز موجود در اطراف شهرها بسیار رابطه دارد.

استاندار زنجان افزود: نگهداری از فضای سبز باید مورد توجه همگان قرار گیرد و در این راستا عدم توجه به این موضوع موجب ضربه زدن به فضای سبز می شود.

رئوفی نژاد تصریح کرد: در چند سال اخیر فضای سبز در سطح شهر افزایش یافته است و این اقدامات و کارهای بسیار مهم باعث شده فضای سبز شهر زنجان افزایش پیدا کند.

وی افزود: باید بحث نگهداری از فضای سبز مدیریت شود که در این راستا مردم بهتر می توانند مدیریت لازم را در دستور کاری خود قرار دهند.

استاندار زنجان یادآورشد: پیشانی استان مرکز استان است که در این راستا باید در مزکز استان به عمران شهری به خوبی انجام شود تا مرکز استان الگو برای سایر شهرستانها قرار گیرد.

رئوفی نژاد گفت: باید در کلیه شهرستاها فضای سبز به خوبی سامان دهی شود.