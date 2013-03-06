فرهنگ منحصر به فرد انقلاب اسلامي بايد در جهان ماندگار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادفر در حاشيه برگزاري دومين جشنواره تئاتر، سرود و تواشيح سپاه پاسداران در سمنان اظهار داشت: بايد از همه ظرفيت‌هاي موجود جامعه استفاده شود كه يكي از اين ظرفيت‌ها زبان هنر است.

وي افزود: در اين مقطع زماني كه در معرض جنگ نرم قرار داريم ضرورتاً‌ لازم است كه عميق‌تر به محتواي ارائه شده توسط هنر نمايشي پرداخته شود و مي‌توان گفت تنها در اين صورت است كه موفق به توليد ادبيات ماندگار خواهيم شد.

رئيس اداره فرهنگي هنري معاونت تبليغات سپاه پاسداران تصريح كرد: وجود خلا در حوزه‌ هنرهاي نمايشي عامل ورود سپاه در حوزه هنر بوده است كه البته خواسته وزارت ارشاد نيز بر همين مبنا است.

بادفر با بيان اينكه امسال سومين سالي است كه سپاه در عرصه هنر ورود پيدا كرده است و در واقع گام‌هاي ابتدايي و نخستين را در اين عرصه به گونه‌اي مطلوب برداشته است، افزود: نخستين جشنواره تئاتر،‌سرود و تواشيح پاسداران در سال 90 در البرز برگزار شد و بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته هم اكنون دومين جشنواره در استان سمنان در حال برگزاري است.

وي بيان داشت: ‌حسن برگزاري اين جشنواره حضور هنرمندان پاسدار از سپاه‌هاي استاني سراسر كشور به ويژه پاسداران هنرمند و جوان با هدف ماندگاري ادبيات دفاع مقدس و انقلاب اسلامي است.

رئيس اداره فرهنگي هنري معاونت تبليغات سپاه پاسداران با بيان اينكه انقلاب اسلامي توليد‌كننده كليدواژه‌هاي معنوي و ديني بوده است، اظهار داشت: دفاع مقدس ادبياتي را توليد كرد كه منحصر و خاص انقلاب اسلامي است.

بادفر تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ماندگار شود و همانند كلام بيهقي و شاهنامه يا متوني از اين دست به دست فراموشي سپرده نشود به گونه‌اي كه نسل امروز خود را با آن غريبه و بيگانه بداند، بايد ادبيات دفاع مقدس در قالب هنر ارائه شود تا جاويد و ماندگار بماند.

وي گفت: راهكار توليد فكر،‌ انديشه برگرفته از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ارائه ارزش‌ها در با استفاده از ابزار هنر در قالب‌هاي مختلف هنري از جمله رمان،‌ شعر،‌ تئاتر و ساير توليدات هنري اثرگذار است.

رئيس اداره فرهنگي هنري معاونت تبليغات سپاه پاسداران اظهار داشت: قالب‌هاي مختلف هنري از جمله هنر نمايشي تئاتر مي‌تواند مجري و مبلغ ادبيات دفاع مقدس و انقلاب اسلامي باشد.

بادفر تأكيد كرد:‌ حفاظت و حراست از ارزش‌هاي انقلاب و نظام وظيفه هر فرد مؤمن،‌ متعهد و انقلابي است و همه بايد نسبت به ماندگاري ارزش‌هاي اصيل اسلامي و ديني احساس تكليف كنند و ادبيات دفاع مقدس را نسل به نسل و سينه به سينه منتقل كنند.

وي افزود: اميدواريم تلاش‌هاي سپاه و مجموعه معاونت نمايندگي در اين مسير منشأ خيري براي اقدامات بعدي سپاه باشد و پاسداران در قالب گروه‌هاي هنري جوان و اميدان آينده و فرماندهان آينده سپاه بتوانند ضمن بهره‌گيري از ادبيات دفاع مقدس در ترويج و گسترش آن همانند نسل گذشته همت گمارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري بسيج از سمنان، دومين جشنواره كشوري تئاتر،سرود و تواشيح پاسداران از 17 استان در قالب 18 گروه به تفكيك شش گروه سرود، شش گروه تئاتر و شش گروه تواشيح به مدت دو روز با هم به رقابت مي‌پردازند.

در این جشنواره از استان‌های زنجان، مازندران، خراسان شمالی، فارس، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، کردستان، البرز، ايلام و چهارمحال و بختياري حضور دارند.

مراسم اختتاميه این جشنواره بعدازظهر چهارشنبه 16 اسفند 91 با حضور مهمانان كشوري در سالن تئاتر شهر سمنان برگزار مي‌شود.