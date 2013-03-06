پرداخت يارانه كاغذ تا شب عيد/ نشريات محلي در اولويت پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده عصر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با حضور اصحاب رسانه استان کرمانشاه كه در محل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد، هدف از برگزاري نشست هاي تخصصي و هم انديشي را بيان مشكلات مطبوعات و رفع آن عنوان كرد و گفت: نتايج اين نشست ها بايد ايجاد فضاي همدلي و هم فكري در بين مطبوعات باشد.

وي بر حفظ فضاي همدلي در بين رسانه ها تاكيد كرد و گفت: مطبوعات ابزار تعالي يك جامعه اند و بايد در اين راستا حركت كرده و در جهت رشد فرهنگ جامعه تلاش كنند.

محمد زاده رعايت اخلاق حرفه اي را در حرفه روزنامه نگاري ضروري دانست و گفت: همانگونه كه گفته شد رسانه ابزار پيشرفت و تعالي يك جامعه است، لذا مطبوعات با رعايت اخلاق حرفه اي بايد بار سنگيني را كه بر دوش دارند به مقصد برسانند.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد افزود: مردم هميشه چشمشان به دست اهالي مطبوعات است و به آنان اعتماد دارند، و اهالي مطبوعات نيز در جواب اين اعتماد بايد در قيامت پاسخگو باشند و اين بدان معناست كه مطبوعات نقش پررنگي در جهت دهی افکار عمومی دارد پس اهالي مطبوعات بايد قدر خود و اين جايگاه را بدانند.

وي با اشاره به مشكلات مطبوعات مثل مشکل كاغذ و ... گفت: بسياري از كساني كه در اين عرصه فعاليت مي كنند با اين مشكلات درگيرند اما با وجود اين مشكلات به موفقيت هايي نيز رسيده اند پس مي توان گفت، موفقيت از آن كساني است كه شرايط سخت را تحمل و جايگاه خود را ارتقا مي دهند.

وي حفظ تعادل در انعكاس حقايق توسط رسانه ها را ضروري دانست و گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر، در انعكاس اخبار و حقايق باید مدیریت به همراه حمایت و هدایت صورت گیرد تا بتوانیم از گردنه‌ ی سختی که در آن قرار داریم عبور کنیم.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در بخش ديگر از رفع مشكلات سامانه سمان خبر داد و گفت: در آينده اي نزديك کارشناسان این سامانه برای رفع این مشکلات در تمام استان‌های کشور حضور یافته و با حضور خود خبرنگار، مشکلات آنان را برطرف خواهند کرد.

وي از ثبت نام 15 هزار خبرنگار در اين سامانه خبر داد و افزود: برخي از ثبت نام ها به خاطر دريافت وام مسكن بوده كه الويت بندي هاي لازم در اين مورد صورت گرفته و در صورت تخصيص اعتبار مورد نياز پرداخت خواهد شد.

محمد زاده در بخش ديگر از پرداخت يارانه كاغذ تا شب عيد خبرداد و گفت: یارانه کاغذ تا شب عید به‌حساب مدیران مسئول روزنامه‌های محلی و سراسری واریز می‌شود و سعي شده که یارانه کاغذ روزنامه محلی بیشتر از روزنامه سراسری باشد.

وي تصريح كرد: پیش از این نیز یارانه روزنامه‌های محلی بيشتر و حدود 60 درصد بودجه اختصاصي و یارانه روزنامه‌های سراسری حدود 40 درصد بوده است.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در پايان از صدور 1100 مجوز براي چاپ و نشر نشريات تخصصی و دانشگاهی خبرداد و گفت: اين مجوز ها طی مدت 2 سال و نیم در کشور صادر شده و اين روند ادامه دارد چرا كه وجود چنين نشرياتي براي كشور از ضروريات است.

